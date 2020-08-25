Марко Михкельсон: от развития событий в Белоруссии зависит будущее и стран Балтии

«Перед Белоруссией реально только два выбора — сохранить суверенитет и на основе сознательного гражданского общества построить принадлежащее Европе демократическое правовое государство, или, отказавшись от независимости, превратиться в провинцию в составе Российской империи. В последнем случае это будет означать еще и удушение гражданского общества, уже властно заявившее о себе. Для Эстонии имеет решающее значение, какой выбор сделает народ Белоруссии. Если реализуется первый сценарий, то появится серьезная надежда на то, что последняя модель чекистской Российской империи, построенная на авторитарности и насилии, окончательно рухнет. Иными словами, у Белоруссии сейчас может появиться шанс вбить последний гвоздь в гроб Российской империи», - подчеркнул Михкельсон.

Вместе с тем, депутат-реформист подчеркнул, что Европейскому Союзу в ближайшее время следует сформулировать четкий сигнал народу Белоруссии и продемонстрировать свои серьезные намерения оказать реальную помощь в проведении новых и свободных выборов, в поддержке строительства гражданского общества, экономики, суверенитета и территориальной целостности. В то же время, предупредил Михкельсон, путь этот может быть долгим и неизбежно привести к росту напряженности в отношениях с Россией. Он добавил, что у Эстонии и других стран Балтии в этом процессе особая роль.