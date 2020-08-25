Верховный суд Белоруссии отказал Тихановской в возбуждении дела по итогам выборов

"В возбуждении дела по жалобе Тихановской Светланы Георгиевны на решение Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 14 августа 2020 года (постановление № 133) отказать. Определение обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит", - говорится в опубликованном во вторник решении суда от 24 августа.

В решении суда поясняется, что Тихановская обратилась в Верховный суд с жалобой на решение ЦИК, который не удовлетворил ее ходатайство о признании недействительными итогов президентских выборов. На это суд заявил, что, поскольку Центральная комиссия не принимала решение о признании выборов недействительными, то жалоба Тихановской о недействительности выборов рассмотрению в суде не подлежит. Суд отметил, что подобные требования не относятся к его компетенции.

На сайте Верховного суда сообщается, что аналогичные ответы на свои жалобы получили еще два экс-кандидата в президенты Белоруссии – Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая.