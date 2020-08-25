Вт, 25.08.2020
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Верховный суд Белоруссии отказал Тихановской в возбуждении дела по итогам выборов

Светлана Тихановская

ФОТО: PETRAS MALUKAS/AFP/Scanpix

Верховный суд Белоруссии отказал в возбуждении дела по жалобе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской на решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики по итогам президентских выборов.

"В возбуждении дела по жалобе Тихановской Светланы Георгиевны на решение Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 14 августа 2020 года (постановление № 133) отказать. Определение обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит", - говорится в опубликованном во вторник решении суда от 24 августа.

В решении суда поясняется, что Тихановская обратилась в Верховный суд с жалобой на решение ЦИК, который не удовлетворил ее ходатайство о признании недействительными итогов президентских выборов. На это суд заявил, что, поскольку Центральная комиссия не принимала решение о признании выборов недействительными, то жалоба Тихановской о недействительности выборов рассмотрению в суде не подлежит. Суд отметил, что подобные требования не относятся к его компетенции.

На сайте Верховного суда сообщается, что аналогичные ответы на свои жалобы получили еще два экс-кандидата в президенты Белоруссии – Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая.

На прошедших 9 августа президентских выборах победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12%. С 9 августа в республике продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов.

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