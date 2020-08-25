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IT-бизнес отреагировал на протесты противников Александра Лукашенко. Некоторые компании готовы как минимум на время перевезти часть сотрудников в другие страны. Беларусь может лишиться одного из самых быстрорастущих секторов экономики и иностранных инвестиций, пишет Русская служба Би-би-си.

IT-бизнес отреагировал на протесты противников Александра Лукашенко. Некоторые компании готовы как минимум на время перевезти часть сотрудников в другие страны. Один из самых быстрорастущих секторов экономики Беларуси оказался под ударом.

После обысков

Российский интернет-гигант "Яндекс" вывез часть сотрудников из Беларуси, сообщило во вторник издание The Bell со ссылкой на свои источники. Это произошло после обысков силовиков, которые прошли в компании 13 августа.

По данным The Bell, некоторые работники отказались уезжать, таких сотрудников эвакуировали из Минска за город. Официально в "Яндексе" информацию о вывозе части сотрудников не подтверждают, но и не опровергают.

"В минском офисе работает около 300 человек. Сам офис, как и другие офисы "Яндекса", уже несколько месяцев закрыт для посещения, поэтому все сотрудники "Яндекса" работают на удаленном режиме. Некоторые сотрудники уехали из города", - прокомментировали Би-би-си в пресс-службе компании.

На уточняющие вопросы в компании не ответили. Зато ситуацию с "Яндексом" прокомментировали в Кремле.

"Мы очень внимательно следим, конечно, за безопасностью наших граждан и безопасностью нашего бизнеса, за соблюдением интересов нашего бизнеса, очень внимательно следим за ситуацией. И мы исходим из того, что ни нашим гражданам, ни нашему бизнесу ничто не угрожает и не может угрожать в Беларуси", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

13 августа в минских офисах "Яндекса" и Uber (в 2018 году произошло слияние "Яндекс.Такси" и Uber, фактически это офисы одной компании) появились вооруженные люди в форме. Один из них сообщил корреспонденту ТАСС, что в здании проходят следственные действия.

По данным источников The Bell, оперативники хотели получить данные о поездках сервиса "Яндекс.Такси", но в рамках следственных мероприятий в офисе у них это не получилось.

Акции протестов в Беларуси продолжаются уже больше двух недель. Протестующие выражают несогласие с результатами президентских выборов, на которых официально президентом был объявлен Александр Лукашенко. В первые дни власти жестоко подавляли протесты, были задержаны около 7 тысяч человек, многие задержанные жаловались на избиения и издевательства.

"Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия"

Политический кризис в стране ударил по IT-отрасли.

Власти с 2005 года развивают Парк высоких технологий (ПВТ), который для страны стал не только имиджевым проектом, но и поставщиком валютной выручки.

По итогам 2018 года экспорт ПВТ вырос на 38% до 1,4 млрд долларов, а в 2019 году экспорт составил уже 2 млрд долларов, говорил в январе 2020 года Сергей Румас, занимавший тогда пост премьер-министра страны.

Румас называл ПВТ самым быстрорастущим сектором экономики и национальным приоритетом. В марте 2018 года власти страны освободили резидентов ПВТ от большинства налогов, включая налог на прибыль, до 2049 года.

12 августа отраслевой портал dev.by опубликовал открытое письмо резидентов ПВТ, в котором они призывали остановить насилие и провести новые прозрачные выборы президента. К 25 августа письмо подписали около 4 тысячи человек.

"Мы не эксперты в политике, но мы эксперты в технологичном бизнесе. В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости", - говорится в обращении.

Открытое обращение к Лукашенко и администрации ПВТ опубликовала также Международная ассоциация разработчиков игр. В письме говорится, что если власти не остановят насилие и давление на мирных граждан, ассоциация будет вынуждена рекомендовать бизнесу избегать сотрудничества с Беларусью.

Власти не комментировали обращения бизнеса. Действующий президент Александр Лукашенко ни раз заявлял, что считает протесты проплаченными.

До марта 2017 года ПВТ возглавлял Валерий Цепкало. Он собирался баллотироваться в президенты в этом году, не был зарегистрирован, покинул страну и был объявлен в розыск по уголовному делу.

"Киев, Питер, Никосия и другие варианты"

В связи с избиением протестующих граждан некоторые крупные IT-компании задумались о том, чтобы перевезти часть сотрудников и остановить инвестирование средств в Беларусь.

В тот же день, когда в минском офисе "Яндекса" появились силовики, dev.by сообщил, что компания Wargaming - разработчик всемирно известной компьютерной игры World of Tanks - попросил сотрудников срочно покинуть офис и поработать из дома. Пресс-служба Wargaming тогда сообщила, что сотрудники и так работали из дома в связи с коронавирусом.

Затем 13 августа на портале App2Top.ru появился скриншот письма основателя Wargaming Виктора Кислого, которое было опубликовано в закрытой группе в "Фейсбуке". В нем говорилось, что компания разрабатывает "план по возможной релокации части сотрудников и членов их семей в другие страны в случае форс-мажорных обстоятельств".

В письме говорится, что компания с пониманием относится к позиции каждого сотрудника. "Мы работаем над вариантами удаленной работы по желанию: Киев, Питер, Никосия и другие варианты", - пишет Виктор Кислый.

Представитель Wargaming Александра Явид переслала Би-би-си это письмо. От дополнительных комментариев пресс-служба отказалась.

Компания Godel Technologies сообщила 22 августа, что перевезла часть сотрудников в Украину. Такое решение было принято в связи с ситуацией в Беларуси, в том числе в связи с отключением интернета.

Во время протестов в Беларуси наблюдались существенные перебои с интернетом. Связь почти отсутствовала в течение нескольких дней. Для IT-компаний это чревато большими убытками.

О переезде сотрудников задумываются и другие. Например, альянс компаний IBA Group рассматривает возможность перевода части сотрудников в Чехию, Болгарию или Украину, где у группы есть офисы.

"Есть варианты и по другим странам. В первую очередь мы хотим сохранить наших сотрудников, а также увеличить присутствие на рынках вне пределов Республики Беларусь", - сообщила Би-би-си начальник отдела развития персонала Тамара Бутова.

Одна из самых известных IT-компаний с белорусскими корнями - EPAM Systems - пока не сообщала о возможном переводе сотрудников из Минска, где у EPAM находится крупнейший центр разработки.

Основатель EPAM Аркадий Добкин в обращении к сотрудникам заявил, что компания будет "помогать тем, чьи родные были несправедливо задержаны или пострадали каким-либо иным образом".

EPAM также выделила средства на оказание помощи пострадавшим во время акций протеста. Им предложено пройти бесплатное обучение на IT-специальности.

Помимо белорусских компаний страну могут покинуть и иностранные инвесторы. Так, японская компания Rakuten, которой принадлежит мессенджер Viber, может остановить инвестиции в Беларусь, сказал 21 августа гендиректор Rakuten Джамел Агауа российскому журналу Forbes.

Агауа в интервью несколько раз повторил, что компания не высказывается по политическим вопросам, но выступает "против жестокости и против страха".

"Может быть, если ситуация не улучшится, мы не будем больше инвестировать в Беларусь. Такое может быть, потому что мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе. Это невозможно", - сказал он.