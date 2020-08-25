На этой неделе в Эстонии пройдут мероприятия в рамках Дня Балтийского моря

В предстоящий четверг, 27 августа, отмечается День Балтийского моря, в рамках которого по всей Эстонии пройдет ряд мероприятий. Составленная в результате сотрудничества Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, Ботанического сада и парка Кадриорг таллиннская программа стала частью летней программы города как кандидата на звание «Зеленая столица Европы 2022».
В специальную программу по случаю Дня Балтийского моря вошли увлекательные экскурсии, мероприятия экологического просвещения, мастер-классы, а также пешие и велопрогулки. Мероприятия состоятся в разных уголках города и подойдут для всех возрастных групп.
Празднование Дня Балтийского моря берет начало в 2019 году, став инициативой фонда Джона Нурминена. Фонд активно занимается вопросами Балтийского моря, и появление посвященного морю праздника стал логичным продолжением основной деятельности. Примеру праздновать День Балтийского моря последовали и другие финские города, а позже – и другие страны.
Празднование Дня Балтийского моря координирует в Эстонии Институт Финляндии совместно с посольством Финляндии в Таллинне. Дополнительная информация о мероприятиях в рамках Дня Балтийского моря доступна на сайте Института Финляндии.