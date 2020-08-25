Полиция ищет очевидцев ДТП в Ласнамяэ: пострадала пожилая женщина

ДТП произошло вблизи магазина по адресу Смуули-теэ, 9, когда автобус номер 39 двигался по Смуули-теэ в направлении Нарвского шоссе.

По предварительной информации, перед автобусом перестроился, а затем резко затормозил неизвестный автомобиль. Чтобы избежать столкновения, автобус затормозил, в результате чего в автобусе упала 85-летняя женщина. Пострадавшая вышла из автобуса на остановке Лийкури, ей вызвали скорую помощь и доставили в больницу.