В школах Таллинна планируется установить тепловизоры

Во вторник, 25 августа, таллиннские школы получили рекомендации городской управы по организации учебного процесса, пишет Rus.ERR.
Школы могут устраивать торжественные линейки по своему усмотрению, но, согласно рекомендациям Министерства образования, лучше это все же делать на улице, если у школы есть такая возможность.
Согласно рекомендациям министерства, важно, чтобы дети соблюдали дистанцию и гигиену. Как именно выполнить эти рекомендации, решает каждая школа самостоятельно.
По словам вице-мэр Таллинна Вадима Белобровцева, в таллиннских школах планируется установить тепловизоры, а также обеспечить учебные заведения средствами дезинфекции и средствами индивидуальной защиты для учителей.