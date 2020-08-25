Месси намерен покинуть «Барселону»: на этот раз все серьезно

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял решение покинуть команду. Как утверждают СМИ, аргентинец уведомил клуб о своем желании уйти. По данным источников, он хочет воспользоваться своим правом расторгнуть контракт в одностороннем порядке, пишет Sports.
Аргентинец подготовился и сделал все как полагается: Лео отправил руководству факс с официальным требованием. По данным Marca, он хочет воспользоваться правом расторгнуть контракт в одностороннем порядке – он может так делать в конце каждого сезона. И хотя этот пункт сгорел еще 10 июня, игрок надеется, что ситуацию скорректирует история с коронавирусом, вмешавшимся и перекроившим все спортивные процессы. Месси считает, что реально сезон завершился в августе. Он больше не хочет тренироваться и не планирует проходить запланированный тест на ковид.
• Важно уточнить, что Лео отправил бумагу через бюрофакс – это такой специальный сервис для срочной передачи документов, чтобы они могли рассматриваться как доказательства перед третьими лицами. Например, в случае предъявления претензий.
• «Барса» уже подтвердила, что клуб получил официальный запрос об уходе: бюрофакс (будем теперь так и называть) прибыл. Разумеется, ничего хорошего боссы не испытали. По данным инсайдеров, верхушка «Барсы» настаивает, что Лео не может разорвать контракт, и намерена защищать свои права. В ближайшее время пройдет экстренное заседание совета директоров. Бартомеу намерен юридическим путем заблокировать уход Месси.
• Все сломалось после «Баварии». Журналист бразильского медиа Esporte Interativo Марсело Бехлер, первым написавший о переходе Неймара в «ПСЖ» (повод ему верить), рассказал, что Лео еще 16 августа сообщил руководству об уходе и подчеркнул, что не хочет ждать 2021 года, когда истечет контракт. Mundo Deportivo ответил, что «Барса» ничего не знает об уходе Месси, но слухи продолжали ползти.
• Дальше о последних днях аргентинца в «Барселоне» написала Marca, но болельщиков успокоил Бартомеу: «Месси хочет закончить карьеру в «Барсе», он говорил об этом много раз. Я разговаривал с Куманом, и он сказал мне, что Месси – опора для его проекта».
Что именно сейчас бесит Месси? Вот инсайды
Новый главный тренер Роналд Куман еще несколько раз осыпал Лео комплиментами, а потом встретился с ним лично. Только вот итог переговор был неутешительным. RAC 1 написал, что Месси объяснил тренеру, почему все-таки склоняется к уходу.
Когда об этом рассказали все более-менее важные медиа, Лео разозлился, что кто-то слил детали встречи с главным тренером. И, похоже, не остыл. В понедельник Куман сказал, что работать с Месси – удовольствие. Только вот, похоже, голландец так его и не испытает.
Говорят, в том самом разговоре Роналд Куман прямо сказал Месси: «Твои привилегии закончились, теперь тебе нужно думать о команде» – цитату с похожим содержанием приводят и испанские, и аргентинские медиа. Похоже, Куман переоценил готовность Лео жертвовать ради родной команды. Или выбрал не те формулировки.
Версия Mundo Deportivo: главная причина, спровоцировавшая Месси – решение клуба избавиться от Луиса Суареса. Говорят, после 2:8 от «Баварии» Лео и Луис проводили много времени вместе, пытаясь осознать произошедшее. И как раз в этот момент новый тренер оказался радикально настроен против Суареса.
Бесполезный, но красивый факт: если «Барса» сейчас расстанется с Месси, а следом, как и собирается, уберет Суареса и Ракитича, в клубе останется только один человек, который забивал в финале Лиги чемпионов – Роналд Куман (в финале-92 с «Сампдорией»). За наблюдение спасибо журналисту The Guardian Ричарду Джолли.
Правда, есть и другая трактовка: обращение Месси в клуб – сигнал о том, что он хочет переговоров, а не уйти во что бы то ни стало. Ее автор – бывший топ-менеджер «Барсы» Эмили Русо, которого Бартомеу видел преемником, а потом выгнал, вот как он видит ситуацию: «Думаю, в глубине души Месси не хочет уходить из «Барсы», проект без него не построить. Факс, который он отправил – способ начать переговоры. Но Бартомеу сейчас должен отойти в сторону».
Вот тот самый факс Месси. Лео говорит, что принял это сложное решение по личным причинам
Официально бумагу, конечно, не публиковали и вряд ли когда-нибудь покажут, но в сети появилась вот такая фотография – выглядит весьма правдоподобно.
Fax sent by Messi’s team. #fcblive #fcbnews pic.twitter.com/wsGV0h9an7— FC Barcelona: News ™️ (@fcbarcelonaorg) August 25, 2020
Читаем главное:
«Этим письмом я, Лионель Андрес Месси Куччитинни, прошу прекратить действие трудового договора с вашим уважаемым клубом на основании пункта 24, который позволяет мне использовать это право.
Я благодарен за все возможности для личного и профессионального развития, которые мне были предоставлены за время совместной работы. Благодаря этому я стал лучше и как человек, и как игрок, однако по личным причинам я вынужден принять это сложное решение. Надеюсь, клуб его одобрит».
Куда пойдет Месси? Говорят минимум о трех вариантах
Главный вопрос на следующем шаге – где Лео продолжит карьеру. Фантазировать можно долго, Marca приводит три самых вероятных варианта:
• «Интер»: потому что миланцы точно его хотят, у них есть бюджет, в Серии А интересно из-за прямой конкуренции с Криштиану, а отец уже купил в Милане дом.
• «Ман Сити»: потому что Пеп, деньги и челлендж наконец-то привести клуб к победе в Лиге чемпионов. Говорят, на днях Лео созванивался с Гвардиолой.
• «ПСЖ»: потому что Неймар, с которым Лео нравилось (после фэйла с камбэком Нея аргентинец грустил), и потому что тоже деньги.
С финансовой точки зрения у итальянцев большое преимущество: благодаря особенностям законодательства Месси в «Интере» получит базовое послабление как иностранный работник, а также налоговую льготу как отец троих несовершеннолетних детей – в итоге налоговую нагрузку можно снизить примерно на 90%. А значит, чтобы заплатить одну и ту же сумму Месси на руки, «Интеру» понадобится почти в два раза меньше кэша.
В нашем опросе ниже есть и другие варианты, тут пока сложно сойтись на конкретном списке. Предлагайте что-то свое в комментах – где бы вы хотели видеть Лео?
Что теперь будет с «Барсой»? Похоже, президента вынудят уйти – но он не собирается в отставку
Вероятно, в клубе поняли: главную звезду больше всего раздражает руководство и бездарное управление.
По информации медиа, экстренный совет директоров уже состоялся, некоторые его члены уже подали в отставку, а остальные предложили выдвинуть вотум недоверия Бартомеу.
Способ легально убрать президента клуба, не проводя выборов, существует, но он сложный и долгий: нужно сначала собрать около 17 тысяч подписей сосьос (15% от общего количества) в течение двух недель, и если это удастся – проводить полноценный референдум. Там против президента должны проголосовать две трети. Теоретически организовать это можно, но это точно не оперативное решение вопроса – бороться за Месси нужно прямо сейчас.
Поэтому единственный вариант быстро угодить Лео (и многим фанатам «Барсы» заодно) – добиться ухода Бартомеу по собственному желанию.
Бывший президент «Барсы» Жоан Лапорта еще на прошлой неделе однозначно твитнул: «Если мы хотим оставить Месси, нужно немедленно уволить Бартомеу». Конечно, Лапорта хотел бы вернуться и снова руководить клубом. Уже после официальных новостей о Месси кандидат Лапорта добавил: «Бартомеу и нынешнее руководство подрывают веру Месси. Если все они уйдут, останется шанс сохранить Месси».
Другой кандидат на пост президента, Виктор Фонт, тоже призывает Бартомеу к немедленной отставке: «Вы не смогли сохранить самое дорогое, поэтому все мы требуем незамедлительного ухода и новых выборов как можно скорее».
По данным Marca, фанаты «Барселоны» уже собираются у «Камп Ноу», они выкрикивают лозунги против Бартомеу и призывают его к отставке.
🗣️‼️"¡BARTOMEU, DIMISIÓN!".
Un grupo de aficionados del BARÇA se agolpa a las puertas del CAMP NOU para pedir la cabeza del presidente. (vía @JosepSoldado)
¡Hay PROGRAMÓN a las 12 con @jpedrerol! pic.twitter.com/TJ2GH46KHK— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 25, 2020
Правда, Бартомеу уходить сам не собирается: он сказал Diario Sport, что не рассматривает вариант с отставкой.
Как реагируют партнеры Месси (бывшие и нынешние)? Кажется, все на стороне Лео
Бывший капитан «Барсы» и легенда клуба Карлес Пуйоль накануне написал твит в поддержку Месси: «Уважение и восхищение, Лео. Всецело тебя поддерживаю, друг».
А Луис Суарес пришел в реплаи и оставил два эмодзи – лаконично, но однозначно: 👏👏. Форвард, от которого Куман планирует избавиться чуть ли не в первую очередь, естественно, тоже за Месси.
«К этому все шло. И что теперь? Кто все это исправит?» – недоумевает воспитанник «Барсы», бывший партнер Месси, а сейчас игрок «Уотфорда» Жерар Деулофеу.
Артуро Видаль, который тоже в списке на зачистку, кажется одним твитом охарактеризовал и себя, и Месси: «Когда тигр загнан в угол, он не сдается – он сражается».
«Ты уникален», – написал в поддержку Лео бывший форвард «Барсы» Самюэль Это’О.
А президент Каталонии уже выпустил обращение-прощание, как будто уход Месси подтвержден официально: «Каталогия навсегда останется твоим домом», «Мы были счастливы вживую наблюдать за твоей игрой», «Мы никогда тебя не забудем» и все такое.