Месси намерен покинуть «Барселону»: на этот раз все серьезно

Что теперь будет с «Барсой»? Похоже, президента вынудят уйти – но он не собирается в отставку

Вероятно, в клубе поняли: главную звезду больше всего раздражает руководство и бездарное управление.

По информации медиа, экстренный совет директоров уже состоялся, некоторые его члены уже подали в отставку, а остальные предложили выдвинуть вотум недоверия Бартомеу.

Способ легально убрать президента клуба, не проводя выборов, существует, но он сложный и долгий: нужно сначала собрать около 17 тысяч подписей сосьос (15% от общего количества) в течение двух недель, и если это удастся – проводить полноценный референдум. Там против президента должны проголосовать две трети. Теоретически организовать это можно, но это точно не оперативное решение вопроса – бороться за Месси нужно прямо сейчас.

Поэтому единственный вариант быстро угодить Лео (и многим фанатам «Барсы» заодно) – добиться ухода Бартомеу по собственному желанию.

Бывший президент «Барсы» Жоан Лапорта еще на прошлой неделе однозначно твитнул: «Если мы хотим оставить Месси, нужно немедленно уволить Бартомеу». Конечно, Лапорта хотел бы вернуться и снова руководить клубом. Уже после официальных новостей о Месси кандидат Лапорта добавил: «Бартомеу и нынешнее руководство подрывают веру Месси. Если все они уйдут, останется шанс сохранить Месси».

Другой кандидат на пост президента, Виктор Фонт, тоже призывает Бартомеу к немедленной отставке: «Вы не смогли сохранить самое дорогое, поэтому все мы требуем незамедлительного ухода и новых выборов как можно скорее».

По данным Marca, фанаты «Барселоны» уже собираются у «Камп Ноу», они выкрикивают лозунги против Бартомеу и призывают его к отставке.

🗣️‼️"¡BARTOMEU, DIMISIÓN!". Un grupo de aficionados del BARÇA se agolpa a las puertas del CAMP NOU para pedir la cabeza del presidente. (vía @JosepSoldado) ¡Hay PROGRAMÓN a las 12 con @jpedrerol! pic.twitter.com/TJ2GH46KHK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 25, 2020

Правда, Бартомеу уходить сам не собирается: он сказал Diario Sport, что не рассматривает вариант с отставкой.

Как реагируют партнеры Месси (бывшие и нынешние)? Кажется, все на стороне Лео

Бывший капитан «Барсы» и легенда клуба Карлес Пуйоль накануне написал твит в поддержку Месси: «Уважение и восхищение, Лео. Всецело тебя поддерживаю, друг».

А Луис Суарес пришел в реплаи и оставил два эмодзи – лаконично, но однозначно: 👏👏. Форвард, от которого Куман планирует избавиться чуть ли не в первую очередь, естественно, тоже за Месси.

«К этому все шло. И что теперь? Кто все это исправит?» – недоумевает воспитанник «Барсы», бывший партнер Месси, а сейчас игрок «Уотфорда» Жерар Деулофеу.

Артуро Видаль, который тоже в списке на зачистку, кажется одним твитом охарактеризовал и себя, и Месси: «Когда тигр загнан в угол, он не сдается – он сражается».

«Ты уникален», – написал в поддержку Лео бывший форвард «Барсы» Самюэль Это’О.