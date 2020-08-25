Эстония надеется получить более миллиона доз вакцины от коронавируса

Европейская Комиссия от имени государств сообщества заключила с британской компанией AstraZeneca предварительное соглашение о покупке для стран ЕС 300 миллионов доз вакцины с провизией на покупку еще 100 миллионов, передает "Актуальная камера".

Эстония присоединяется к этому договору и рассчитывает благодаря ему покрыть практически всю первоначальную потребность в вакцине.