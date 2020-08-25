Вт, 25.08.2020
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Эстония надеется получить более миллиона доз вакцины от коронавируса

Вакцина от COVID-19.

ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS

Эстония рассчитывает получить примерно 1 300 000 доз вакцины от коронавируса в рамках запланированных Европейским союзом совместных закупок. Пока неизвестно, когда начнутся поставки, пишет Rus.ERR.

Европейская Комиссия от имени государств сообщества заключила с британской компанией AstraZeneca предварительное соглашение о покупке для стран ЕС 300 миллионов доз вакцины с провизией на покупку еще 100 миллионов, передает "Актуальная камера".

Эстония присоединяется к этому договору и рассчитывает благодаря ему покрыть практически всю первоначальную потребность в вакцине.

"Сегодня я подписал официальное письмо европейскому комиссару по здравоохранению, в котором мы подтверждаем наше участие в этом договоре", - сказал министр социальных дел Танель Кийк.

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