Эстония надеется получить более миллиона доз вакцины от коронавируса

Эстония рассчитывает получить примерно 1 300 000 доз вакцины от коронавируса в рамках запланированных Европейским союзом совместных закупок. Пока неизвестно, когда начнутся поставки, пишет Rus.ERR.
Европейская Комиссия от имени государств сообщества заключила с британской компанией AstraZeneca предварительное соглашение о покупке для стран ЕС 300 миллионов доз вакцины с провизией на покупку еще 100 миллионов, передает "Актуальная камера".
Эстония присоединяется к этому договору и рассчитывает благодаря ему покрыть практически всю первоначальную потребность в вакцине.
"Сегодня я подписал официальное письмо европейскому комиссару по здравоохранению, в котором мы подтверждаем наше участие в этом договоре", - сказал министр социальных дел Танель Кийк.