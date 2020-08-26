Студия Postimees: скоро в школу или на карантин?

Из разных стран Европы поступают тревожные сигналы о том, что школы становятся очагами распространения вируса. Готово ли Министерство образования Эстонии к тому, что в скором времени обучение вновь придется перевести в онлайн? Что изменится для школьников и их родителей в новом учебном году?