Ср, 26.08.2020
Главная ирония истории состоит в том, что после падения диктатора вся его культовая «стабильность» немедленно рассыпается. Вадим Штепа
  • Rus.Postimees.ee
  • Студия Postimees: скоро в школу или на карантин?

Студия Postimees: скоро в школу или на карантин?
13:30

Майлис Репс

ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Из разных стран Европы поступают тревожные сигналы о том, что школы становятся очагами распространения вируса. Готово ли Министерство образования Эстонии к тому, что в скором времени обучение вновь придется перевести в онлайн? Что изменится для школьников и их родителей в новом учебном году?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр образования и науки Майлис Репс. Смотрите интервью в 13.30!

  • Накануне сообщалось о вспышке коронавируса в Йыхвиской основной школе, где обнаружено пятеро зараженных работников. Много ли таких сигналов поступает из других школ?
  • Почему на фоне стабильного роста количества зараженных в Эстонии всех школьников решено отправить в школы? Обсуждаются ли срочные меры?
  • Может ли Министерство образования еще изменить свое решение? 
  • Возможно ли обязательное тестирование сотрудников школ?
  • Есть ли план Б на случай нехватки учителей? 
  • Все ли классы начнут обучение в традиционном форме? Или кому-то все-таки придется остаться в онлайне?
  • Какие выводы сделаны по удаленному обучению в минувшем учебном году? 
  • Будут ли предъявляться в школах требования по поводу масок? 
  • Готовы ли школы организовать питание учеников с соблюдением норм социального дистанцирования?

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ