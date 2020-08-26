Студия Postimees: скоро в школу или на карантин?
Из разных стран Европы поступают тревожные сигналы о том, что школы становятся очагами распространения вируса. Готово ли Министерство образования Эстонии к тому, что в скором времени обучение вновь придется перевести в онлайн? Что изменится для школьников и их родителей в новом учебном году?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр образования и науки Майлис Репс. Смотрите интервью в 13.30!
- Накануне сообщалось о вспышке коронавируса в Йыхвиской основной школе, где обнаружено пятеро зараженных работников. Много ли таких сигналов поступает из других школ?
- Почему на фоне стабильного роста количества зараженных в Эстонии всех школьников решено отправить в школы? Обсуждаются ли срочные меры?
- Может ли Министерство образования еще изменить свое решение?
- Возможно ли обязательное тестирование сотрудников школ?
- Есть ли план Б на случай нехватки учителей?
- Все ли классы начнут обучение в традиционном форме? Или кому-то все-таки придется остаться в онлайне?
- Какие выводы сделаны по удаленному обучению в минувшем учебном году?
- Будут ли предъявляться в школах требования по поводу масок?
- Готовы ли школы организовать питание учеников с соблюдением норм социального дистанцирования?