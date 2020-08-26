Спешивший на вызов автомобиль полиции попал в тяжелое ДТП

Инцидент имел место около 15.30 у дома номер 44 по Кадака-теэ. Перед ехавшим с включенными проблесковыми маячками и мигалками автомобилем Škoda Superb, которым управлял 32-летний мужчина, с полосы встречного движения выехал Volkswagen Multivan, за рулем которого находился 40-летний мужчина.

Чтобы избежать столкновения, водитель Škoda свернул направо с дороги, проехал по газону и врезался в припаркованные там автомобили.