Ср, 26.08.2020
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Спешивший на вызов автомобиль полиции попал в тяжелое ДТП

Politseiauto. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Во вторник днем в Таллинне произошло ДТП с участием ехавшего на вызов автомобиля полиции. Пострадали два человека.

Инцидент имел место около 15.30 у дома номер 44 по Кадака-теэ. Перед ехавшим с включенными проблесковыми маячками и мигалками автомобилем Škoda Superb, которым управлял 32-летний мужчина, с полосы встречного движения выехал Volkswagen Multivan, за рулем которого находился 40-летний мужчина.

Чтобы избежать столкновения, водитель Škoda свернул направо с дороги, проехал по газону и врезался в припаркованные там автомобили.

Водитель машины Škoda и ехавший с ним 29-летний полицейский были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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