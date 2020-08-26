Рейтинги: популярность "Ээсти 200" и Партии реформ растет

Согласно последним опросам, проведенным в период с 28 июля по 25 августа, за реформистов голоса готовы отдать 33,4% (прирост в 1,1% по сравнению с прошлой неделей) избирателей. Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 21,7% (1%) опрошенных.

Консервативную народную партию поддерживает 16,9%. Это на 0,6% меньше, чем неделей ранее. За "Ээсти 200", поддержка которой выросла на один процент, голоса готовы отдать 8,6 процента респондентов. За ней расположилась Социал-демократическая партия (8,4%). "Отечество" поддерживает 5,9% респондентов. Зеленых поддерживают 1,9 опрошенных. У "Богатства жизни" и Свободной партии насчитывается 0,8 и 0,7% сторонников соответственно.