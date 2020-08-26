Дни Ласнамяэ: экскурсии по микрорайонам Лаагна и Ууслинн, концерт духового ансамбля

Сегодня в 18.00 на верхней парковке Куму начнется экскурсия по микрорайонам Ууслинн и Курепыллу. Экскурсия пройдет на русском языке, проведет ее гид Мария Сморжевских-Смирнова. Прогуливаясь можно будет заглянуть в историю самого старого здания Ласнамяэ, узнать, где в 1935 году была открыта радиотрансляционная станция и для чего в царской России строили известковые печи, а также услышать историю нижнего маяка и построек вокруг него.

В 18.30 намечен сбор на мосту бульвара Саарепийга около магазина Лаагна, чтобы отправиться на прогулку по Котка и Лаагна. Экскурсия пройдет на эстонском языке, проведет ее гид Пеэтер Пихлак.

В ходе экскурсии участникам расскажут о районной планировке и архитектурных решениях 70-80-х, о происхождении названий мостов и о том, где при проводах призывников на службу было пролито озеро девичьих слез.

В 19.00 на променаде Паэ выступят, как сами они себя называют - комедийный духовой ансамбль - Brassical. Квартет исполнит эстонские и мировые хиты в манере, которая никого не оставит равнодушным. Концерт пройдет под открытым небом.