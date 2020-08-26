Госсекретарь США Помпео сообщил о возможности строить ракеты для сдерживания России

Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео сообщил в ходе онлайн-обращения к участникам съезда Республиканской партии во вторник, 25 августа. Глава Госдепа назвал договор "несущим ущерб".

Помпео особо выделил заслуги нынешнего президента США Дональда Трампа в вопросах безопасности. Благодаря деятельности главы Белого дома бывший главарь террористической группировки "Исламское государство" Бакр аль-Багдади мертв, НАТО стала сильнее, а у Украины появилось оборонительное вооружение, подчеркнул госсекретарь Соединенных Штатов. Кроме того, Трамп "сдернул покрывало с хищнической агрессии Коммунистической партии Китая" и способствовал отказу Северной Кореи от ядерных испытаний, добавил Помпео.

Выход США и России из ДРСМД

США и Россия в августе 2019 года завершили выход из Договора о РСМД. Поводом для прекращения действия соглашения стали разработка Россией ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации Североатлантического альянса), способной пролететь более 500 километров. В Вашингтоне и Североатлантическом альянсе считают, что Москва тем самым нарушила договор. Россия признает наличие ракеты, но утверждает, что та не нарушает ДРСМД.