Ср, 26.08.2020
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  • Выставлен на продажу деревянный дом, отмеченный президентской наградой

Фото ⟩ Выставлен на продажу деревянный дом, отмеченный президентской наградой

Palkmaja Räpinas.

ФОТО: KV.EE

Недвижимость в Ряпина с собственным теннисным кортом и украшенным затейливой резьбой домом ищет нового собственника, пишет портал Kodustiil. 

Дом площадью 196 м2 построен в 1998 году из бревен диаметром 210 миллиметров. Новому собственнику покупка обойдется в 204 000 евро. По крайней мере, столько хочет получить продавец. 

Дом в Ряпина.

ФОТО: KV.EE

Кроме дома на участке находится бревенчатое подсобное строение с гаражом на две машины, баней и кладовой, а также погреб и старинная, полностью реновированная надворная постройка.

Дом в Ряпина.

ФОТО: KV.EE

Дом и все постройки в 2019 году были заново покрашены. Уютный и оформленный в загородном стиле главный дом состоит из кухни, ванной комнаты, гостиной и спальни. Также в гостиной есть отдельный рабочий уголок. 

Дом в Ряпина.

ФОТО: KV.EE

На конкурсе "Красивый дом" в 2003 году дом удостоился награды президента. С объявлением о продаже можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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