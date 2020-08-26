Фото ⟩ Выставлен на продажу деревянный дом, отмеченный президентской наградой

Дом площадью 196 м2 построен в 1998 году из бревен диаметром 210 миллиметров. Новому собственнику покупка обойдется в 204 000 евро. По крайней мере, столько хочет получить продавец.

Дом в Ряпина. ФОТО: KV.EE

Кроме дома на участке находится бревенчатое подсобное строение с гаражом на две машины, баней и кладовой, а также погреб и старинная, полностью реновированная надворная постройка.

Дом в Ряпина. ФОТО: KV.EE

Дом и все постройки в 2019 году были заново покрашены. Уютный и оформленный в загородном стиле главный дом состоит из кухни, ванной комнаты, гостиной и спальни. Также в гостиной есть отдельный рабочий уголок.

Дом в Ряпина. ФОТО: KV.EE