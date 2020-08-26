Viking Line продает свое круизное судно Mariella.

Предприятие Viking Line выставило на продажу свой самый известный круизный паром – судно Mariella, пишет Rus.ERR.
Исполнительный директор Viking Line Яан Хансес сообщил изданию Alandstidningen, что потенциальные покупатели парома уже имеются.
До коронавирусного кризиса рассчитанное на 2500 пассажиров судно Mariella курсировало между Хельсинки и Стокгольмом, а после обслуживало линию Хельсинки-Таллинн.
В понедельник представители Viking Line сообщили, что начинают переговоры о сокращении 200 работников в Финляндии и на Аландских островах. Позднее планируется сокращение персонала в Эстонии. В общей сложности работу могут потерять до 570 работников предприятия в Финляндии, Швеции, Эстонии и на Аландских островах.