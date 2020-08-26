Осторожнее с оливковым маслом! В ходе проверки обнаружен не соответствующий требованиям продукт

По словам начальника отдела рыболовства и продаж Ветеринарно-пищевого департамента Кайи Уускам, высококачественное оливковое масло было проверено на соответствие продукта этикетке. «В ходе анализа изучены состав и качество оливкового масла первого холодного отжима и выявлены три образца оливкового масла четырех нижних категорий. В одном случае было обнаружено оливковое масло первого отжима, которое нельзя продавать в розницу», - пояснила Уускам.

Установлено, что оливковое масло первого отжима Gourmante Extra Virgin (Греция, номер партии L07103, срок годности истекает 12 декабря 2020), является не разрешенным к продаже в розницу маслом первого отжима самого низкого качества и не соответствует требованиям категории, указанной на этикетке. Импортер должен отозвать партию продукта с рынка, а покупатели могут вернуть это оливковое масло с указанным номером партии в магазин, где был приобретен продукт.

Оливковое масло первого отжима GAEA из Греции и традиционное нефильтрованное оливковое масло первого отжима Pietro Coricelli из Италии также получили более низкую категорию. «Анализы показали, что вместо экстра-оливкового масла первого отжима продавалось оливковое масло первого отжима, что явно вводит потребителя в заблуждение. Партия продукта будет снята с продажи», - пояснила Уускам.

Пробы оливкового масла были отобраны и отправлены на анализ в феврале и июле. Поскольку проверка оливкового масла требует анализа 70 различных показателей и органолептической оценки, то есть анализа запаха, внешнего вида и вкуса, оценка образца - процесс, требующий много времени, и результаты поступили в этом месяце.

Ветеринарно-пищевой департамент проинформировал страны-производители о результатах мониторинга, а компетентные органы стран-производителей продолжают расследование возможного мошенничества с пищевыми продуктами.