Исследование: во время чрезвычайного положения каждый десятый полностью отказался от занятий спортом

В рамках заказанного компанией Samsung и проведенного фирмой Norstat исследования помимо прочего спрашивали, что именно мешает людям ежедневно быть более физически активными.

«В качестве причин называли самые разные вещи, но единственными реальными их них были проблемы со здоровьем и ограниченные способности к движению (22%). Прочие причины можно в основном отнести к отсутствию мотивации», - пояснила руководитель по коммуникации Samsung в странах Балтии Лига Бите.

В то время как 35% респондентов прямо заявили, что им не хватало мотивации, или они просто ленились, 30% указали на нехватку времени, 9% на отсутствие партнера по тренировкам, 10% на отсутствие потребности, а 8% на нехватку денег.

Жители Эстонии, однако, несколько более мотивированы, чем соседи. В Латвии и Литве лень в качестве основной причины указали 41% и 40% респондентов соответственно.

«К счастью, чтобы люди могли найти мотивацию, появляется все больше и больше интересных приложений для тренировок и для мониторинга здоровья. Почти треть (33%) респондентов заявили, что именно использование приложений побуждает их больше заниматься спортом», - сказала Бите.

«Даже если вы не можете сразу найти подходящее приложение или не хотите покупать удобные смарт-часы, встроенные в мобильные телефоны приложения, такие как Samsung Health, могут очень точно определить, насколько человек активен в течение дня, сколько шагов он сделал, сколько часов спал и т.д. А если пользователь сам начинает указывать, сколько стаканов воды или чашек кофе он выпил, каковы его цели по количеству шагов или активности в целом, то незаметно появляется и мотивация ежедневно достигать поставленных целей», - добавила Лига Бите.