Кадриорг встречает автомобили будущего.

Таллиннский транспортный департамент совместно с TalTech и Xельсинкским университетом прикладных наук Метрополия организуют в Таллинне крупное двухдневное мероприятие под названием «Будущее автономного транспорта в регионе Балтийского моря». В рамках мероприятия сегодня в 15 часов в Кадриорге состоится публичная выставка, а 27 августа – конференция на Фабрике изобретений PROTO.
По словам вице-мэра Андрея Новикова, мир все увереннее движется в сторону инновативных и экологичных транспортных средств.
«Так же, и другие большие города, Таллинн движется в сторону экономичных, умных и дружественных к окружающей среде транспортных решений, - сказал Новиков. – Например, этим мы летом испытываем в городском движении электроавтобус, также была создана сеть беспилотных автобусов – в Таллинне курсируют четыре автобуса: один в Кадриорге и три в Юлемисте. Проект самоходных автобусов даст городу необходимые знания и компетенцию для того, чтобы в будущем мы смогли внедрить еще более умный и экологичный общественный транспорт, что также поддерживает цели Таллинна как финалиста конкурса на звание Зеленой столицы Европы 2022. При переходе на экологичный общественный транспорт большая часть возложена, например, на обновление в течение ближайших четырех лет столичного автобусного парка. В этом году автопарк пополнился первыми экологичными газовыми автобусами, к концу года на таллиннские улицы выйдет сто новых работающих на газе автобусов, а в ближайшие годы – 350 автобусов, использующих биотопливо».
Сегодня, 26 августа, в 15.00 в нижнем саду Кадриоргского художественного музея все желающие смогут ознакомиться с разнообразными инновативными транспортными средствами начиная с беспилотных автобусов и заканчивая другими увлекательными технологическими решениями, которые помогают улучшить движение в сложной городской среде. В выставке примут участие Navya, Bolt, Iseauto, Volkswagen, Audi и многие другие предприятия, работающие в секторе разработки транспорта будущего. Мероприятие бесплатное, выступать будет ансамбль Traffic, также запланировано шоу научного театра.
Конференция «Будущее автономного транспорта в регионе Балтийского моря», которая пройдет 27 августа в центре PROTO, соберет на обсуждение как политиков, так и представителей автопрома со всей Европы, которые занимаются разработками новых технологий. В ходе конференции упор будет сделан на развитие самоходного транспорта в регионе Балтийского моря, ситуация будет рассматриваться как с точки зрения проблем, так и их решения. Речь пойдет об истории успеха Эстонии в использовании беспилотного транспорта на городских улицах.
В Таллинне беспилотные транспортные средства испытывались несколько раз. В период председательствования Эстонии в Совете Европейского союза беспилотный автобус EasyMile перевозил участников от Котла культуры до Мере пуйестеэ. Летом 2019 года пилотный проект Sohjoa Baltic начался в Кадриорге, в рамках которого самоходный автобус Navya курсировал по улице Вейценберги до музея KUMU.
Мероприятие поддерживает консорциум проекта Sohjoa Baltic, финансирует программа региона Балтийского моря Европейского фонда регионального развития. Sohjoa Baltic исследует, знакомит и координирует самоходные электрические мини-автобусы как часть общественного транспорта.
Дополнительная информация: https://tallinnconference.wpcomstaging.com/ и https://m.facebook.com/events/1162360994100864