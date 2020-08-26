В центре Таллинна завершен сезон ремонта дорог

Кроме того, была отремонтирована поврежденная часть пешеходной дорожки на улице Веэренни, улица Ыллепруули и пешеходная дорожка перед зданием по адресу Пярнуское шоссе 50, а также дорога перед детским садом на улице Марди. Вчерашний осмотр показал, что на некоторых объектах еще нужно провести небольшие работы, но в целом дороги готовы и отрыты для движения», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.