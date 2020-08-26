В центре Таллинна завершен сезон ремонта дорог

Начавшийся в апреле ремонт внутриквартальных дорог района Кесклинн подошел к концу.
«В течение весны и лета в центре города частично или полностью отремонтировали улицы Сакала, Якоби, Ао, Крейцвальди, Татари и Уус-Татари.
Кроме того, была отремонтирована поврежденная часть пешеходной дорожки на улице Веэренни, улица Ыллепруули и пешеходная дорожка перед зданием по адресу Пярнуское шоссе 50, а также дорога перед детским садом на улице Марди. Вчерашний осмотр показал, что на некоторых объектах еще нужно провести небольшие работы, но в целом дороги готовы и отрыты для движения», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.
В ходе ремонта было заменено дорожное покрытие, заасфальтированы пешеходные дорожки, а также заменены поврежденные бордюры и канализационные люки.
Работы по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства выполнили фирмы AS TREF Nord и OÜ Watercom. Стоимость работ составила более 600 000 евро.