Ср, 26.08.2020
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В центре Таллинна завершен сезон ремонта дорог

Отремонтированные проезды и тротуары показаны синим цветом, зеленым - ремонт тротуаров.

ФОТО: Tallinna kesklinna valitsus

Начавшийся в апреле ремонт внутриквартальных дорог района Кесклинн подошел к концу.  

«В течение весны и лета в центре города частично или полностью отремонтировали улицы Сакала, Якоби, Ао, Крейцвальди, Татари и Уус-Татари. 

Кроме того, была отремонтирована поврежденная часть пешеходной дорожки на улице Веэренни, улица Ыллепруули и пешеходная дорожка перед зданием по адресу Пярнуское шоссе 50, а также дорога перед детским садом на улице Марди. Вчерашний осмотр показал, что на некоторых объектах еще нужно провести небольшие работы, но в целом дороги готовы и отрыты для движения», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

В ходе ремонта было заменено дорожное покрытие, заасфальтированы пешеходные дорожки, а также заменены поврежденные бордюры и канализационные люки.

Работы по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства выполнили фирмы AS TREF Nord и OÜ Watercom. Стоимость работ составила более 600 000 евро.

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