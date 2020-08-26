В Эстонии подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов тестов поступило из Ида-Вирумаа (9). В Харьюмаа добавилось семь новых случаев, а в Ляэне-Вирумаа - один.

Всего в Ида-Вирумаа более 60 зараженных коронавирусом

За сутки в Ида-Вирумаа добавилось по три новых случая, связанных с шахтами «Оямаа» и «Эстония». Двое инфицированных — это те люди, которые находились в тесном контакте с работниками шахты «Эстония». Обстоятельства заражения в Ляэне-Вирумаа устанавливаются.

Всего на шахте «Эстония» заразился 21 работник, двое первых из них находились в увеселительном заведении Jõhvi Kelder. Кроме того, заразились 15 членов семей и знакомых работников шахты. Поскольку первые два работника, которые заразились в вышеуказанном баре, относятся к вспышке Jõhvi Kelder, с так называемой вспышкой на шахте «Эстония» в настоящий момент связано 34 случая заболевания коронавирусом.

В настоящий момент к вспышке в Jõhvi Kelder имеют отношение девять посетителей бара, двое из них являются сотрудниками шахты «Эстония». Всего со вспышкой связаны 15 человек, шесть из них — члены семьи и знакомые тех, кто проводил время в баре.

Со вспышкой на шахте «Оямаа» связаны семь человек. Всего в Идаском регионе Департамент здоровья наблюдает 500 человек, из них заболели 65.

Из семи случаев заражения в Харьюмаа три связаны с близкими контактами с инфицированными, источник остальных случав заражения устанавливается.

Заболеваемость на 100 000 человек превысило 10

По состоянию на утро 26 августа, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось десять человек, на искусственной вентиляции легких нет ни одного пациента. Ни один человек не был выписан.

На сегодняшний день в больницах завершено 404 случая заболевания COVID-19 у 391 человека.

По состоянию на сегодняшний день выздоровели 2054 человека. Из них истории болезни 1 569 человек завершены (76,4%), у 485 человек (23,6%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 10,3.

Всего в Эстонии сделано почти 143 тысячи первичных тестов, из них 2 311, т. е. 1,6 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Также вы можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются кодами анонимно, потому и страна, и производитель приложения, и производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте.

Как остановить распространение коронавируса?

Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.

В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.

По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.

Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.

Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем очистить руки. Если салфетки нет, используйте свой рукав (часть предплечья), а не голую руку.

Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.

При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.