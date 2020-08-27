Света Григорьева – Микк Пярнитс: кто дергает за ниточки?

Хотя, строго придерживаясь фактов, следует признать, что прямое отношение к празднованию конкретно этой даты имеет только одно «несносное дитя» – Света Григорьева, хореограф и поэтесса из смешанной эстонско-русской семьи, как её характеризуют эстонские СМИ. Тогда как второй enfant – писатель Микк Пярнитс – отличился аккурат накануне, 19 августа, в ходе торжественного акта вручения престижной премии (каковой, впрочем, его за это отличие тут же и лишили).

Правда, его поступок аукнулся-таки в День восстановления независимости, когда на посвященный этому событию президентский прием не явился бригадный генерал Кайтселийта Рихо Юхтеги, объяснив свое решение тем, что его возмутила скандальная выходка Пярнитса, которому президент Керсти Кальюлайд накануне пожимала руку.

Два сапога (две туфли?) – пара

Микк Пярнитс эпатирует эстонское общество (причем «эстонское» в данном случае означает главным образом именно по этническому признаку) уже не первый год. Сегодня его главная мишень – насилие как социальная проблема, в первую очередь – насилие по отношению к детям. И, вроде бы, на этом поприще ему удалось снискать признание: именно за поднятую им в Instagram кампанию «Это не окей» (See poole okei), задуманную как помощь жертвам педофилии, он был представлен к премии «За предотвращение насилия».

Применительно к уже состоявшемуся событию вопрос «что было бы, если бы…» практического смысла не имеет. Тем не менее, с чисто человеческих позиций: а решился бы министр юстиции Райво Аэг исключить Пярнитса из числа награжденных этой премией, если бы тот явился на церемонию в обычном, приличествующем случаю наряде?

Сам художник объясняет свой поступок в присущей ему манере: «Я не стал надевать костюм. Костюм - это своего рода мужская броня, такая форма защиты. Мужчина средних лет в костюме может говорить невероятные вещи, а люди верят ему и слушают с широко открытым ртом. Я решил выставить себя уязвимым, высмеянным, смешным. Какими часто видят женщин». Розовое платьице выше колен, недвусмысленный макияж и карикатурно большие серьги сыграли ожидаемую роль.

Девять лет назад примерно такому же остракизму Микк Пярнитс был предан за свою публикацию в газете Postimees, с переводом на русский язык в еженедельнике «День за Днем» (7 сентября 2011 года). Правда, тогда никаких премий ему не предлагали, так что наказать скандалиста лишением чего бы то ни было не представлялось возможным. Но, во всяком случае, общественное мнение сурово осудило его за высказывания, содержавшиеся в тех публикациях: