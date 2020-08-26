Что будет с мемориалом Маарьямяги?

Обсуждение безопасности и внешнего вида расположенного в Таллинне у Пирита-теэ мемориала Маарьямяги продолжаются уже несколько лет. Сейчас городская управа находится на той позиции, что построенный в советское время мемориал нужно привести в порядок, а министр внутренних дел Март Хельме, напротив, поддерживает его снос. Предполагаемая стоимость проекта реставрации составляет три миллиона евро, пишет Postimees.
Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков (Центристская партия), который нынешнюю дискуссию, по его словам, наблюдал лишь со стороны, сказал, что позиция городской управы четкая: мемориал нужно привести в порядок: «Мы провели исследование, в котором позволили ученым-архитекторам оценить мемориал, и они считают его с точки зрения архитектурного ландшафта лучшим, если не единственным по своей ценности комплексом». По словам вице-мэра, у сооружения на Маарьямяги уже давно нет идеологического смысла, на который по-прежнему ссылаются: «Это просто приятное место для прогулок, дорога к мемориалу жертвам коммунизма».
По оценке историка искусства Юри Куускемаа, мемориал Маарьямаа с ландшафтной точки зрения очень интересно расположен, и его сохранение он поддерживает на сто процентов: «Я бы сказал, что тот обелиск (обелиск Ледового похода – ред.) с художественной точки зрения намного лучше, чем крест свободы на площади Вабадузе». Он добавил, что расположенный рядом с мемориалом Маарьямяги мемориал жертвам коммунизма очень хорошо уравновешивает общий вид.
«Мы могли бы смотреть на это дело без того, чтобы постоянно выпячивать на передний план советские обоснования. И основная часть там сделана так, что нет никаких звезд или серпов и молотов, из чего можно было бы делать разные выводы. Очистите и сохраните», - сказал Куускемаа.
Безобразный модернизм советских времен?
По словам вице-мэра Таллинна, обязанностью собственника является сохранение своего имущества в таком состоянии, чтобы оно не представляло ни для кого угрозы. Сейчас собственником является государство: «Riigi Kinnisvara провело там экспертизу. Подчеркиваю, что собственником является Riigi Kinnisvara AS. Городу там принадлежит обелиск и монумент в виде рук, держащих огонь, но с ними проблем вообще нет. Проблема с парадной площадью и всем комплексом, который разрушается и в приведение в порядок которого собственник должен внести свой вклад», - сказал Новиков.
Он добавил: «Город, конечно, заинтересован в том, чтобы эта территория была в порядке. Если собственник не может или не хочет этого сделать, мы согласны сделать это сами. В этом случае участок земли и необходимые для его реновации средства нужно передать городу. Не стоит быть настолько зацикленными на прошлом, мы ценим то, что досталось нам в наследство из истории: в этом случае – архитектурную ценность».
И министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия) считает, что предложение города разумно: «У нас был разговор о том, что старую часть нужно, конечно, привести в порядок, и чтобы город смог это сделать, этот участок нужно передать. Это обсуждалось и раньше, и мы своей позиции не изменили». Он заверил, что последнее слово должно остаться за городом.
Министр Яак Ааб не осмелился комментировать предложения о внешнем виде этого пространства: «Тут мы снова вмешиваемся в решительность самоуправления. Но интересные предложения и идеи в город, конечно, поступали, однако все это должны организовать там».
И хотя прокомментировать тему для Postimees Март Хельме (EKRE) не успел, ERR он сказал, что не видит смысл сохранять мемориал Маарьямяги, и он поддерживает его снос: «Я лично считаю, что это, прежде всего, символ оккупации и, как горхолл и какой-то другой объект, представляет из себя безобразную печать модернизма советского времени».
Масштабная реставрация мемориала Маарьямяги, по словам вице-мэра, по предварительным оценкам обойдется примерно в 2,1 миллиона евро. Но поскольку проект для работ еще не написан, он добавил, что вероятнее всего нужно учесть три миллиона евро и больше. Он заверил, что если мэрия получит разрешение и право самостоятельно заниматься мемориалом, реставрация начнется при первой же возможности: «Если делать, то делать нормально».
Историческое значение мемориала весьма широко
Также министр внутренних дел прокомментировал ERR, что его практическое мышление говорит, что приведение мемориала в порядок за миллионы евро – это неразумно, но вопрос все же не только в деньгах налогоплательщика, но и в определенных идеологических предубеждениях и позициях заинтересованных групп: «Это сейчас то, что правительство действительно будет обсуждать. Я считаю, что три миллиона не являются сегодня непосильной для Эстонии суммой, но вопрос в том, что мы должны найти точку баланса».
По словам министра культуры Тыниса Лукаса («Отечество»), состояние мемориала Маарьямяги крайне плачевное, поэтому необходимо срочно обсудить вопросы, связанные с его будущим. Снос Лукас не поддерживает, но считает, что в ходе реставрации его внешний вид нужно изменить, чтобы он говорил об истории Эстонии, и чтобы там не доминировало отражение лишь одной оккупационной власти: «Историческое значение мемориала сейчас очень широкое, поскольку объекты там напоминают о разных исторических событиях. В то же время, это слишком упрощенно, будто речь идет только о советском времени. На Маарьямяги похоронены бойцы, воевавшие в разное время и на разных сторонах, память о которых нужно сохранить».
А депутат парламента и Таллиннского горсобрания Яак Юске (СДПЭ), напротив, считает, что эстонцы должны знать свою историю: «Ценность состоящего из разных частей мемориала Маарьямяги заключается в его целостности. Сформировалась своего рода площадка памяти Эстонии 20 века. Место, где можно подумать о судьбе и выборах эстонцев во времена оккупаций».
По словам историка Куускемаа, у каждой эпохи есть своя эстетическая ценность, которую нужно ценить, и нет смысла слишком ломать головы об этих подтекстах: «Например, Дом офицеров флота (Русский культурный центр – ред.), является самым сталинистским строением в Эстонии, но он прекрасно приведен в порядок, и пусть он остается со всеми своими красными флагами и прочим. Нет смысла так нервничать!»
Крупнейшая ландшафтно-архитектурная композиция в Эстонии
Мемориал состоит их архитектурных и ландшафтно-художественных элементов, где пересекаются две оси, которые составляют утопленную в поверхности парадную дорогу.
Церемониальная площадь с трибунами открывает панорамный вид на Таллиннский залив.
Центральным объектом является 35-метровый обелиск «Ледовый поход». Мемориальный комплекс посвящен погибшим, боровшимся за советскую власть.
Источник: Tallinn.ee