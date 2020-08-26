Что будет с мемориалом Маарьямяги?

Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков (Центристская партия), который нынешнюю дискуссию, по его словам, наблюдал лишь со стороны, сказал, что позиция городской управы четкая: мемориал нужно привести в порядок: «Мы провели исследование, в котором позволили ученым-архитекторам оценить мемориал, и они считают его с точки зрения архитектурного ландшафта лучшим, если не единственным по своей ценности комплексом». По словам вице-мэра, у сооружения на Маарьямяги уже давно нет идеологического смысла, на который по-прежнему ссылаются: «Это просто приятное место для прогулок, дорога к мемориалу жертвам коммунизма».

По оценке историка искусства Юри Куускемаа, мемориал Маарьямаа с ландшафтной точки зрения очень интересно расположен, и его сохранение он поддерживает на сто процентов: «Я бы сказал, что тот обелиск (обелиск Ледового похода – ред.) с художественной точки зрения намного лучше, чем крест свободы на площади Вабадузе». Он добавил, что расположенный рядом с мемориалом Маарьямяги мемориал жертвам коммунизма очень хорошо уравновешивает общий вид.

«Мы могли бы смотреть на это дело без того, чтобы постоянно выпячивать на передний план советские обоснования. И основная часть там сделана так, что нет никаких звезд или серпов и молотов, из чего можно было бы делать разные выводы. Очистите и сохраните», - сказал Куускемаа.

Безобразный модернизм советских времен?

По словам вице-мэра Таллинна, обязанностью собственника является сохранение своего имущества в таком состоянии, чтобы оно не представляло ни для кого угрозы. Сейчас собственником является государство: «Riigi Kinnisvara провело там экспертизу. Подчеркиваю, что собственником является Riigi Kinnisvara AS. Городу там принадлежит обелиск и монумент в виде рук, держащих огонь, но с ними проблем вообще нет. Проблема с парадной площадью и всем комплексом, который разрушается и в приведение в порядок которого собственник должен внести свой вклад», - сказал Новиков.

Он добавил: «Город, конечно, заинтересован в том, чтобы эта территория была в порядке. Если собственник не может или не хочет этого сделать, мы согласны сделать это сами. В этом случае участок земли и необходимые для его реновации средства нужно передать городу. Не стоит быть настолько зацикленными на прошлом, мы ценим то, что досталось нам в наследство из истории: в этом случае – архитектурную ценность».

И министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия) считает, что предложение города разумно: «У нас был разговор о том, что старую часть нужно, конечно, привести в порядок, и чтобы город смог это сделать, этот участок нужно передать. Это обсуждалось и раньше, и мы своей позиции не изменили». Он заверил, что последнее слово должно остаться за городом.