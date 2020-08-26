Конкурс проектов будущего здания Тынисмяэской государственной гимназии собрал рекордное количество участников

На проводящийся Riigi Kinnisvara, Министерством образования и науки и Эстонским союзом архитекторов конкурс проектов учебного корпуса Тынисмяэской государственной гимназии поступило рекордное количество работ - двадцать две. Гимназия будет находиться на участках недвижимости Эндла, 13, Лыкке, 5 и 3а. Школа должна быть построена и открыта к сентябрю 2023 года.
По словам Калле Комиссарова, архитектора Riigi Kinnisvara, большой интерес участников свидетельствует, прежде всего, о результатах многолетней работы по продвижению архитектурных конкурсов. «Если мы добавим интригующее место, историю успеха программы госгимназий и знак качества RKAS, то получим модель, которую можно безопасно применить к другим объектам государственного сектора».
Самыми популярными архитектурными конкурсами проектов государственных гимназий в последние годы были школьные здания Раэ и Пельгулинна в Харьюмаа (19 участников), на Сааремаа (17 участников), в Раквере (16 участников) и Кохтла-Ярве (14 участников).