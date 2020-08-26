Конкурс проектов будущего здания Тынисмяэской государственной гимназии собрал рекордное количество участников

На проводящийся Riigi Kinnisvara, Министерством образования и науки и Эстонским союзом архитекторов конкурс проектов учебного корпуса Тынисмяэской государственной гимназии поступило рекордное количество работ - двадцать две. Гимназия будет находиться на участках недвижимости Эндла, 13, Лыкке, 5 и 3а. Школа должна быть построена и открыта к сентябрю 2023 года.