Ср, 26.08.2020
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  • Конкурс проектов будущего здания Тынисмяэской государственной гимназии собрал рекордное количество участников

Конкурс проектов будущего здания Тынисмяэской государственной гимназии собрал рекордное количество участников

Здесь будет находиться новая школа - Тынисмяэская государственная гимназия.

ФОТО: Riigi Kinnisvara.

На проводящийся Riigi Kinnisvara, Министерством образования и науки и Эстонским союзом архитекторов конкурс проектов учебного корпуса Тынисмяэской государственной гимназии поступило рекордное количество работ - двадцать две. Гимназия будет находиться на участках недвижимости Эндла, 13, Лыкке, 5 и 3а. Школа должна быть построена и открыта к сентябрю 2023 года. 

По словам Калле Комиссарова, архитектора Riigi Kinnisvara, большой интерес участников свидетельствует, прежде всего, о результатах многолетней работы по продвижению архитектурных конкурсов. «Если мы добавим интригующее место, историю успеха программы госгимназий и знак качества RKAS, то получим модель, которую можно безопасно применить к другим объектам государственного сектора».

Самыми популярными архитектурными конкурсами проектов государственных гимназий в последние годы были школьные здания Раэ и Пельгулинна в Харьюмаа (19 участников), на Сааремаа (17 участников), в Раквере (16 участников) и Кохтла-Ярве (14 участников). 

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