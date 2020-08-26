Самый богатый в мире человек установил новый рекорд богатства

Таким образом, Безос стал первым миллиардером в истории, стоимость собственности которого превысила 200 миллиардов долларов. Однако вечером 25 августа, во время закрытия сессии торгов, этот показатель упал до отметки в 199,7 миллиардов. Такой стоимости имущественное состояние Безоса достигло после рекордного прироста за день, когда он разбогател на семь миллиардов долларов.

Издание указывает, что в собственности основателя Amazon находится 11,1% акций компании. С начала пандемии ее акции выросли в цене на 55%. В целом за 12 месяцев Безос стал богаче почти на 86 миллиардов долларов.

Миллиардер мог достичь отметки в 200 миллиардов долларов и раньше, однако этому помешал развод с Маккензи Скотт, что стало самым дорогим бракоразводным процессом в истории. Во время него Безос переписал на Скотт 4% акций Amazon, и сейчас в собственности Скотт находятся собственность и акции на 63,4 миллиарда долларов. Впрочем, она пожертвовала 1,7 миллиард долларов 116 различным коммерческим организациям.