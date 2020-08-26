Фото ⟩ Вне дома: в Латвии прошел первый международный фестиваль бургеров

На два дня центральная площадь аутлет-городка Via Jurmala Outlet Village превратилась в гастрономический ринг, где одиннадцать мастеров бургеров боролись за лучший бургер фестиваля, титул Sexi Pepsi и денежный приз в 1000 евро. По мнению приглашенного жюри и шеф-поваров Лауриса Алексеева и Виктора Равдиве, победил ресторан Table7.

ФОТО: Пресс-фото

Также гости голосовали за бургеры, приготовленные самими авторами идеи фестиваля - шеф-поваром ресторана 36.līnija Лаурисом Алексеевым и ресторатором Виктором Равдиве (Resto-Rātor). Битва бургеров между двумя командами длилась целый день, и только вечером был объявлен победитель. По результатам голосования, в первом фестивале Burger Battle 2020 лавры победителя получила команда Виктора Равдиве.

ФОТО: Пресс-фото

Во время фестиваля тринадцать кафе и ресторанов посетили более 20 тысяч гостей. По словам шеф-повара Лауриса Алексеева, бургеры, представленные на фестивале, и те, которые мы едим в обычной жизни, совершенно разные. Участники фестиваля удивляли своими уникальными рецептами, придуманными специально для фестиваля. Гости смогли попробовать не только традиционные бургеры с говядиной и курицей, но и с олениной, миногой, а также с авокадо и даже с баклажаном.

Помимо вкусных бургеров, гостей ожидала насыщенная программа, включающая мастер-классы от известного шеф-повара Лауриса Алексеева и ресторатора Виктора Равдиве, а также развлекательные мероприятия, конкурсы и концерты с участием хип-хоп-группы Singapūres Satīns, DJ Dominox, DJ Майи Розите и DJ Fedor Fomin.

ФОТО: Пресс-фото

В фестивале Burger Battle 2020 участвовали: 36.līnija, Resto-Rātors, SuVide, Cock&Bull, Table 7, Čarlstons, Banketērija, Zilā Govs, Medus, krodziņš Vecais Pēteris, OZO, Laivu Centrs и Just Look At The CHEF из Литвы.

Организаторы обещают, что Burger Battle 2020 перерастет в ежегодный международный фестиваль и в нем примут участие мастера и ценители бургеров из разных стран мира.

Галерея: В Via Jurmala Outlet Village прошел Burger Battle 2020