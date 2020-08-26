Тынис Мёлдер: мемориал Маарьямяги нужно передать во владению Таллинну

Член Рийгикогу Тынис Мёльдер считает, что мемориал Маарьямяги, имеющий важное историческое значение, должен быть передан во владение столице вместе со средствами на реконструкцию.
«Наше общество дозрело до того, чтобы понимать значимость различных объектов. Это касается и монументов, построенных в советское время. Сегодня мемориальный комплекс Маарьямяги для многих таллиннцев является местом отдыха, откуда можно полюбоваться видами на город и залив», – пояснил Мёльдер, проработавший в 2017 – 2019 годах вице-мэром Таллинна.
Мёльдер добавил, что мемориал на Маарьямяги также является важной частью Пирита-теэ и ее окрестностей. «Я убежден, что неприемлемо пытаться вносить раскол в общество разговорами о сносе мемориального комплекса. В данном случае со стороны государства стала бы разумным шагом передача монумента городу», – добавил он.
«Жители столичных районов Кесклинн и Пирита годами ждали, когда территория комплекса будет приведена в порядок. И сейчас настал последний момент, чтобы это сделать, поскольку большая часть мемориального комплекса стала опасной для посещений», – отметил Мёльдер.