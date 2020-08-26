В мире ⟩ Число сделок со сверхдорогой недвижимостью упало вдвое

Несмотря на сокращение количества сделок, лоты, как правило, имели более высокую стоимость. В целом за период с марта по июнь средний мировой показатель вырос на 15% - до 20,7 млн долларов по сравнению с 18 млн долларов за аналогичный период в 2019 году.

Более половины всех сделок со сверхдорогим жильем в период с января по июнь были заключены в трех городах: Гонконг (60 сделок), Лос-Анджелес (52 сделки) и Нью-Йорк (41 сделка). При этом максимальный рост средней стоимости такого жилья был зафиксирован в Лондоне, где этот показатель вырос в 2,2 раза и составил 38 млн долларов.

По всей видимости, лондонская статистика включает покупку неизвестным предпринимателем российского происхождения дома в центре Лондона стоимостью 15,5 млн фунтов стерлингов (17 млн евро).

Дом по адресу 26 Old Queen Street в Лондоне. ФОТО: Google Maps