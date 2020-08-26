Во время закрытых на карантин кинотеатров многие страдали от невозможности насладиться просмотром кинокартины на огромном экране, потрясающим стереооборудованием и неповторимым вкусом дорогого попкорна.

Наконец, двери всех кинозалов страны открыты, и Apollo предлагает первую в истории компании ночную премьеру фильма: обычно последний киносеанс начинается в 22:30, но на этот раз зрители вышли из дверей торговых центров почти в три часа ночи.

Перед началом сеанса на экране появился режиссер фильма, Кристофер Нолан, и обратился к присутствующим: «Очень надеюсь, что вам понравится этот фильм. Мы трудились. Пожалуйста, постарайтесь получить удовольствие от просмотра, как получали мы во время его создания». Первые секунды кинокартины редко начинаются таким образом. Через мгновение экран погас, и с самого первого кадра до последнего было понятно, что имел в виду создатель картины.

Даже зритель, отрицающий, что боевик - это жанр искусства, восхитится идеей фильма и красотой изображенных пейзажей. Но без единственно возможной только у мужчин крепкой дружбы, слабых зависимых женщин и виноватых во всем русских, конечно, не обошлось. Плутоний, закопанный еще при СССР в одном из бункеров в городе, намеренно стертом с карты, должен стать причиной Третьей Мировой войны. Но главный герой, который для этого, как водится, отправляется в будущее, обезвреживает русского торговца оружием, благодаря чему все остаются живы.

Житель будущего Паттинсон, напротив, ради спасения человечества возвращается в прошлое, ничего не говорит главному герою и молча ведет его к цели, усердно спасая при этом красавицу-жену торговца оружием. К слову, именно в ней-то все и дело: Третью Мировую русский тиран стремится развязать из-за жены, постоянно выкрикивая: «Если не мне, то не достанешься никому». Елена Троянская, не иначе.

Игра актеров с мировым именем была бесспорно блестящей. Особенно убедительна в роли жены тирана Элизабет Дебики. Ее героиня своего русского супруга, конечно же, не любит, а любит главного героя. Однако она готова пожертвовать собой ради спасения человечества, поэтому возвращается в прошлое, притворившись, что любит мужа.