Подозреваемые в убийстве у бара в Ласнамяэ наказывались за убийство, угоны, кражи и наркотики

Регистр судебных решений приоткрывает особенности биографии подозреваемых. Все трое имеют судимости, однако те преступления, за которые они были наказаны, между собой не связаны.

Самое тяжелое преступление, как сообщалось ранее, совершил Роман Глуховченко. В 2014 году Харьюский уездный суд приговорил его к семи с половиной годам тюрьмы за то, что летом 2013 года в Маарду во время ссоры в баре Глуховченко тяжело ранил ножом своего друга и убил другого мужчину.

На свободе он должен был оказаться 27 ноября 2020 года, но вышел из тюрьмы досрочно 25 июля 2018 года. Прокуратура и Вируская тюрьма не поддержали его освобождение, отметив, что заключенный опасен и вероятность совершения им нового преступления велика. Однако судья Ану Аммер настояла на том, что Глуховченко может быть освобожден из тюрьмы условно-досрочно под электронное наблюдение и контроль за поведением. Суд посчитал, что заключенному можно дать возможность показать, что он способен вести законопослушный образ жизни на свободе и выполнять возложенные на него обязанности. Основным условием досрочного освобождения осужденного было его законопослушное поведение.

Илья Гайдаленко, как показывает регистр, был судим за многочисленные кражи, угоны автомобилей и разбойные нападения. В 2007 году по совокупности преступлений он был приговорен к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы, к которым добавили два года за прежние заслуги.

Если вдаваться в подробности, то кроме угонов на совести Гайдаленко кража с производственной территории, снятая с шеи спящего дорогая цепочка «Бисмарк» и мобильный телефон Nokia, который буквально выколотили ногами и руками из одного посетителя бара. В 2016 году он был освобожден условно-досрочно под электронное наблюдение.

О Максиме Васильеве в регистре есть только одна запись, в которой говорится, что в 2008 году окончательно вступил в силу приговор, согласно которому он был приговорен к двум годам 11 месяцам и 16 дням заключения условно за то, что в 2006 году в группе с подельниками приобрел в Тарту 100 граммов амфетамина.

Васильев вчера сам сдался полиции. 32-летнего Романа Глуховченко и 34-летнего Илью Гайдаленко все еще ищут. Полиция просит всех, у кого есть информация о возможном местонахождении этих лиц, и тех, кто видел их после субботнего утра, сообщить об этом по номерам 112 или 51 79 643 или по э-почте pohja.isikuvihje@politsei.ee.

Напомним, в субботу, 22 августа, около восьми утра, в полицию поступила информация о драке на Ляэнемере-теэ в Ласнамяэ. В увеселительном заведении завязался конфликт между незнакомыми людьми, который получил продолжение на улице, где на 26-летнего потерпевшего напали с ножом. Мужчина получил тяжкие повреждения и был доставлен в больницу, где позже скончался.

В ходе драки пострадали еще двое человек, 31-летняя женщина и 39-летний мужчина, но после оказания первой помощи в больнице они были отпущены на домашнее лечение.