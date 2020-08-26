Большая таблица ⟩ В какие страны нельзя попасть из Эстонии напрямую из-за высокого уровня заражения

Министерство экономики и коммуникаций основывается при разрешении и запрете полетов на уровне заболеваемости, который, для открытия линии, должен составлять 25 или меньше на 100 000 жителей в течение последних 14 дней.

Все люди, прибывающие в Эстонию, которые начали свое путешествие со стран или проезжали через страны, по которым нет данных или где процент инфицированных коронавирусом превышает 16, должны оставаться в самоизоляции в течение двух недель.

С первого сентября ограничение свободы передвижения может быть заменено тестированием на вирус, если вы не приехали в Эстонию из страны, входящей в список третьих стран, которые не состоят в ЕС, для учебы или работы в Эстонии.

Все прибывающие в Эстонию граждане и жители с симптомами болезни должны оставаться в самоизоляции.