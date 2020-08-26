Жители Эстонии все чаще отдают предпочтение более дорогому бензину

Чем бензин отличается от бензина?

Бензин с октановым числом 98 более устойчив к детонации. Это значит, что попавший в камеру сгорания бензин лучше справляется с высокими температурами и давлением, что снижает детонацию.

Хоть 95-й бензин и дешевле, но под сильной нагрузкой на двигатель он может детонировать. Это приводит к снижению мощности и росту расхода топлива, поскольку бензин не успевает полностью сгорать.

98-й бензин используется для садовой техники, водного транспорта, а также в самых новых автомобилях.

Источник: Эстонский топливный союз