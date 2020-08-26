Жители Эстонии все чаще отдают предпочтение более дорогому бензину

- В начале года на долю 98-го бензина приходилось 15% продаж
- Этим летом продажи более дорогого бензина выросли на 47%
- Жители Эстонии обходят стороной топливо с биодобавками
В апреле прошлого года на топливном рынке Эстонии произошли резкие изменения: люди стали чаще отдавать предпочтение бензину 98-й марки. Сейчас более дорогой бензин по популярности не уступает 95-у, пишет Postimees.
Если в начале прошлого года на долю 98-го бензина приходилось 15% от общих объемов продаж, то в этом году этот показатель составил целых 47%. Об этом свидетельствуют данные Налогово-таможенного департамента. Причем литр бензина с более высоким октановым числом на пять центов дороже, чем 95-й. Получается, что при заправке полного бака разница в цене может в среднем составлять 3-4 евро. И тут встает вопрос: почему чувствительные к повышению цен эстонские потребители предпочитают более дорогое топливо?
Скорее всего, причина кроется в противоречивой информации, связанной с появлением на местном рынке топлива с биодобавками. Напомним, что с апреля 2019 года государство обязало продавцов топлива добавлять в бензин 95-й марки до 10 процентов этанола. Это вызвало негодование среди многих автовладельцев. С одной стороны, цены на топливо выросли, а с другой люди опасались, что смешанное с этанолом топливо подойдет не для каждого мотора, что может привести к его поломке. Это подтверждает и статистика: с апреля продажи 98-го бензина выросли в два раза.
«Тогда люди выбрали топливо с меньшим содержанием биокомпонента. Данная тенденция наблюдается по сей день», - признала руководитель отдела розничной торговли Neste Кристи Пари. Популярность 98-го бензина привела к тому, что общие продажи бензина в годовом сравнении выросли более чем на два процента. Собственник Olerex Антти Моппель считает, что речь идет о смене тенденций, поскольку в последнее десятилетие продажи бензина падали.
Люди путешествуют по Эстонии
Продавцы топлива отмечают, что люди по-прежнему опасаются биотоплива. Но никто не говорит, почему это происходит. Глава Эстонского топливного союза Март Раамат сказал, что, кроме большого и неоправданного страха, кому-то сложно назвать конкретную причину. По его словам, в соседних Латвии и Финляндии автомобилисты приняли биотопливо, а продажи 95-го бензина там ощутимо выше.
В то же время все продавцы топлива сообщили, что связанные с использованием битоплива страхи совершенно беспочвенны. Руководитель отдела ценообразования сети Circle K Индрек Сасси выступил с критикой в адрес государства, которое, по его мнению, провело плохую разъяснительную работу относительно преимуществ биотоплива. «Бензин 95-й марки подходит всем современным машинам. На основании данных о среднем возрасте эстонских автомобилей можно сказать, что большинство из них может без проблем использовать топливо с биодобавками», - заверил он.
Антти Моппель добавил, что хоть потребители по-прежнему недоверчивы и готовы переплачивать за чистое топливо, со временем страхи развеются, а доля 95-го бензина начнет расти. Так, по его словам, якобы произошло в Финляндии и Германии.
Рост продаж 98-го бензина обусловлен не только страхом перед биотопливом, но и тем фактом, что этим летом жители Эстонии активнее путешествовали по стране на машине. Также стоит упомянуть, что летом чаще используют мотоциклы, лодки, газонокосилки и прочую садовую технику, которые заправляют исключительно 98-м бензином.
Чем бензин отличается от бензина?
Бензин с октановым числом 98 более устойчив к детонации. Это значит, что попавший в камеру сгорания бензин лучше справляется с высокими температурами и давлением, что снижает детонацию.
Хоть 95-й бензин и дешевле, но под сильной нагрузкой на двигатель он может детонировать. Это приводит к снижению мощности и росту расхода топлива, поскольку бензин не успевает полностью сгорать.
98-й бензин используется для садовой техники, водного транспорта, а также в самых новых автомобилях.
Источник: Эстонский топливный союз
Продажи дизельного топлива тоже выросли
Параллельно на рынке произошли изменения и в показателях продаж дизельного топлива. По данным Налогово-таможенного департамента, по сравнению с прошлым годом продажи дизельного топлива выросли на семь, а в летние месяцы на 10 процентов. По словам главы Эстонского топливного союза Марта Раамата, это обусловлено решением правительства снизить акциз на дизель на 25 центов. «В топливной сфере правительство похвалили за данный шаг», - признал Раамат.
После снижения акциза дизельное топливо в Эстонии – самое дешевое в странах Балтии. Четвертый месяц подряд его цена не превышает один евро. Топливные предприятия заявляют, что более низкие цены позволили вернуть на местные заправки занимающиеся грузоперевозками фирмы. В Circle K заявили, что особенно заметным рост продаже дизеля был в Ида-Вирумаа и на юге Эстонии. Поскольку восточная граница закрыта из-за коронавируса, а в Латвии топливо дороже, люди стали больше заправляться на местных заправках.
По мнению Антти Моппеля, если продажи дизельного топлива продолжатся в тех же объемах, то по итогам 2020 года в госбюджет может поступит больше налогов, чем в случае более высоких акцизов. «Это будет означать, что целая армия чиновников заблуждалась, когда на протяжении многих лет повторяла, что снижение акцизов на дизельное топливо приведет к снижению налоговых поступлений», - сказал он.
Положительное влияние снижения акцизов на дизель
Несмотря на то, что за полгода поступление топливного акциза ощутимо упало — почти на 100 млн евро — показатели за май и июнь должны обрадовать Миннфин. Начиная с мая, когда акциз снизился на 25 центов, продажи данного вида топлива ощутимо выросли. Это значит, что принятое правительством решение имело положительное влияние.
Например, в Валгамаа и Пярнумаа продажи дизельного топлива в мае и июне выросли на 53,2 и 4,6 процента соответственно. В период чрезвычайного положения в обоих уездах наметился рост продаж топлива, но ощутимее всего продажи начали расти после снижения акциза.
По сообщению Министерства финансов, росту потребления способствовали и транспортные предприятия, которые вместо Литвы, Латвии и Польши стали заправляться в Эстонии.