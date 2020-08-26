Ср, 26.08.2020
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  • В США в возрасте 99 лет умер старейший из действующих хоккеистов планеты

В США в возрасте 99 лет умер старейший из действующих хоккеистов планеты

Иллюстративное фото.

ФОТО: Juergen Kessler via www.imago-images.de/imago images/Kessler-Sportfotografie

В американском городе Дулут возрасте 99 лет от последствий инсульта скончался самый пожилой из действующих хоккеистов мира Марк Сертич, пишет Newsru.

Ветеран, возрастное достижение которого официально зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса, покинул этот мир в своем доме в окружении семьи и друзей.

Свои соболезнования по случаю кончины Сертича, который отпраздновал свой 99-й день рождения в июле, высказала Федерация хоккея США.

Марк родился в начале 1920-х и прошел Вторую мировую войну. Он играл в хоккей в 11 лет и, по собственным подсчетам, забросил за карьеру около 10 000 шайб. Ему выбивали оба плеча, ломали ребра, но даже серьезный перелом в 94-летнем возрасте не стал помехой.

Для своей команды он был источником мотивации и не терпел поблажек со стороны партнеров, продолжая играть и тренироваться до последних дней жизни.

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