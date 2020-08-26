Из-за Covid-19 убытки airBaltic в первом полугодии составили 185 млн евро

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс в связи с этим отметил: "Мы этот год начали стабильно, продолжая наш устойчивый рост и в январе, и в феврале, однако в последующие месяцы отрасль пережила крупнейший кризис в истории авиации. В результате airBaltic была вынуждена на 62 дня приостановить полеты, а также в целом спрос на них значительно упал".