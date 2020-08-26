Снести нельзя оставить: что делать с Маарьямяги и другими советскими памятниками архитектуры?

Недавнее заявление Марта Хельме о том, что мемориал на Маарьямяги и Горхолл несут на себе безобразную печать модернизма советского времени, поэтому нелогично вкладывать деньги в реконструкцию этих объектов, а куда разумнее будет их снести, вызвало жаркие споры.
Rus.Postimees поинтересовался у политиков и общественных деятелей, что следует делать с советскими памятниками архитектуры — беречь или разбирать по кирпичикам.
Вадим Белобровцев, вице-мэр Таллинна
Ход мыслей Марта Хельме никак не назовешь адекватным: предлагать снести здание Горхолла и советский мемориал на Маарьямяги, называя их «символами оккупационного периода» - эта штука, как говорится, будет посильнее «Фауста» Гёте. Если такое объяснение еще хоть как-то можно притянуть к мемориалу, то при чем здесь Горхолл – совершенно непонятно. Уникальное здание, построенное специально к Олимпийской регате 1980 года – неужели по этой логике нужно снести все аналогичные объекты? Телебашню, парусный центр в Пирита, гостиницу «Олимпия», здание бывшего Главпочтамта в начале Нарвского шоссе, собственно всю улицу Пирита-теэ… Ведь, следуя логике Хельме, это такое же «оккупационное наследие».
Впрочем, пока у власти в Таллинне находится Центристская партия, Горхоллу, да и мемориалу на Маарьямяги, снос не грозит: как сказал мэр столицы Михаил Кылварт, город с памятниками не воюет. Скорее, их нужно приводить в порядок. И есть вполне конкретные планы по реконструкции Горхолла, которые уже в этом году начали бы претворяться в жизнь, если бы не коронавирусный кризис. Однако от планов этих город не отказывается, да и в бюджетной стратегии государства на ремонт Горхолла заложено 40 миллионов евро.
Что касается мемориала на Маарьямяги, находящегося, мягко говоря, не в лучшем состоянии, то известные эстонские архитекторы и историки неоднократно указывали на необходимость его отреставрировать, поскольку это часть истории Эстонии, которую нужно знать. Мы уже предлагали государству передать землю, на которой расположен советский мемориал, в собственность города, и выделить деньги на его ремонт. Если государство до сих пор ничего не сделало в этом направлении, то город готов мемориал отреставрировать.
Сергей Метлев, гражданский активист и популяризатор истории
Старый советский мемориал на Маарьямяги не является охраняемым памятником старины и вряд ли его снос стал бы катастрофой. Но учитывая, что он очищен от упоминаний о советском строе и идеологии, из этого места можно свободно сделать удобную зону для прогулок, каковой она на самом деле уже стала спонтанно. Об этом свидетельствуют и народные названия места – «мечта импотента» и «могила Буратино». Для жителей Таллинна это мрачное место никогда не было выражающим историческое самосознания.
Учитывая концентрацию объектов памяти, старый мемориал интересен с точки зрения исторического обзора самых тяжких страниц истории Эстонии XX века. На одной местности располагается рядом с этим комплексом еще и немецкое военное кладбище, а также мемориал жертвам коммунизма, который посвящен всем жителям Эстонии, безвинно репрессированным советскими коммунистами.
Если советский комплекс приводить в порядок, то, на мой взгляд, есть два условия. Совсем рядом находятся установленные в начале 1980-х плиты в честь воинских частей Красной армии, которые в 1944 году получили звание таллиннских. Там нет имен или захоронений советских солдат, это не похоже на место скорби по погибшим. Обыкновенный политический манифест и сухое перечисление названий военных подразделений. Их следует спокойно перенести на территорию близлежащего исторического музея, где уже находятся многие памятники советского времени. Там эти плиты не будут создавать напряжения, и реновация мемориала не выдвинет эту тему на передний план.
Во-вторых, важно, чтобы место получило после обновления новое название и значение, никак не связанное с идеологией. Если и описывать там историю комплекса, то очень критически.
Ынне Пиллак, депутат Таллинского горсобрания (Партия реформ)
Правительство Центристской партии и EKRE с виду как бы пытаются отличаться друг от друга. Проблема, которую они решают - это снижение поддержки избирателей и явное слияние двух партий в пользу Хельме.
Поскольку через год Центристской партии придется с улыбкой проглотить опрос по поводу брака (речь идет о предложении EKRE провести в 2021 году референдум, чтобы внести в Конституцию поправки о том, что брак — это союз мужчины и женщины — прим. ред.), необходима сценическая борьба, в ходе которой избиратель Центристской партии якобы что-то приобретет. В нынешних дебатах Кылварт, без сопротивления которого родился этот союз и с поддержки которого правят Хельме, сможет высказывать свое мнение и тем самым заработать очки.
В действительности решение о приведении в порядок Маарьямяги принимает правительство и Государственное акционерное общество по управлению недвижимостью (RKAS). Лично я считаю, что эту зону нужно привести в порядок и снабдить разъяснениями для молодежи и гостей столицы, что этот период значил для истории Эстонии и людей. Так этот монумент приобретет правильное значение в отношении нашего прошлого.
Раймонд Кальюлайд, депутат Рийгикогу и Таллиннского горсобрания (СДПЭ)
Это ожидаемо, что Центристская партия, а также EKRE и другие правые партии хотят на предстоящих выборах снова поднять в первую очередь вопросы, которые позволяют спровоцировать межнациональный конфликт, и тем самым активизировать своих избирателей. Например, вице-мэр Таллинна Белобровцев недавно сделал заявление, в котором шантажирует русскоязычных избирателей тем, что в случае победы на выборах нынешней оппозиции русскоязычные школы сразу будут закрыты. На мой взгляд, эта методика уже отжила свое. Раскалывать наше общество и провоцировать людей - неправильно, это достойно осуждения. У жителей Таллинна должна быть возможность на муниципальных выборах сосредоточиться на вопросах местной жизни. К примеру, многие ли таллиннцы знают, что мэрия в этом году выделила на приведение дорог в порядок меньше, чем пять лет назад. Это очень серьезная проблема, но о ней не говорят. Лишь очень маленькая часть горожан довольна нынешним состоянием столичных дорог и улиц. Эта тема касается абсолютно каждого таллиннца.
Что следует делать с мемориалом на Маарьямяги? Нужно привести его в порядок, так же как и Таллиннский горхолл. Об этом сказал и наш депутат в горсобрании Таллинна, историк Яак Юске. Обязательно нужно привести в порядок! Но в порядок нужно привести и таллиннские дороги, особенно внутриквартальные улицы. В порядок нужно привести детские сады. Петербургское шоссе нужно привести в порядок.