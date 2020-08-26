Снести нельзя оставить: что делать с Маарьямяги и другими советскими памятниками архитектуры?

Rus.Postimees поинтересовался у политиков и общественных деятелей, что следует делать с советскими памятниками архитектуры — беречь или разбирать по кирпичикам.

Вадим Белобровцев, вице-мэр Таллинна

Вадим Белобровцев. ФОТО: Facebook

Ход мыслей Марта Хельме никак не назовешь адекватным: предлагать снести здание Горхолла и советский мемориал на Маарьямяги, называя их «символами оккупационного периода» - эта штука, как говорится, будет посильнее «Фауста» Гёте. Если такое объяснение еще хоть как-то можно притянуть к мемориалу, то при чем здесь Горхолл – совершенно непонятно. Уникальное здание, построенное специально к Олимпийской регате 1980 года – неужели по этой логике нужно снести все аналогичные объекты? Телебашню, парусный центр в Пирита, гостиницу «Олимпия», здание бывшего Главпочтамта в начале Нарвского шоссе, собственно всю улицу Пирита-теэ… Ведь, следуя логике Хельме, это такое же «оккупационное наследие».

Впрочем, пока у власти в Таллинне находится Центристская партия, Горхоллу, да и мемориалу на Маарьямяги, снос не грозит: как сказал мэр столицы Михаил Кылварт, город с памятниками не воюет. Скорее, их нужно приводить в порядок. И есть вполне конкретные планы по реконструкции Горхолла, которые уже в этом году начали бы претворяться в жизнь, если бы не коронавирусный кризис. Однако от планов этих город не отказывается, да и в бюджетной стратегии государства на ремонт Горхолла заложено 40 миллионов евро.

Что касается мемориала на Маарьямяги, находящегося, мягко говоря, не в лучшем состоянии, то известные эстонские архитекторы и историки неоднократно указывали на необходимость его отреставрировать, поскольку это часть истории Эстонии, которую нужно знать. Мы уже предлагали государству передать землю, на которой расположен советский мемориал, в собственность города, и выделить деньги на его ремонт. Если государство до сих пор ничего не сделало в этом направлении, то город готов мемориал отреставрировать.

Сергей Метлев, гражданский активист и популяризатор истории

Сергей Метлев. ФОТО: Sander Ilvest

Старый советский мемориал на Маарьямяги не является охраняемым памятником старины и вряд ли его снос стал бы катастрофой. Но учитывая, что он очищен от упоминаний о советском строе и идеологии, из этого места можно свободно сделать удобную зону для прогулок, каковой она на самом деле уже стала спонтанно. Об этом свидетельствуют и народные названия места – «мечта импотента» и «могила Буратино». Для жителей Таллинна это мрачное место никогда не было выражающим историческое самосознания.

Учитывая концентрацию объектов памяти, старый мемориал интересен с точки зрения исторического обзора самых тяжких страниц истории Эстонии XX века. На одной местности располагается рядом с этим комплексом еще и немецкое военное кладбище, а также мемориал жертвам коммунизма, который посвящен всем жителям Эстонии, безвинно репрессированным советскими коммунистами.