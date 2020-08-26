Пикап вылетел с дороги и врезался в дерево, по пути задев столб и другую машину

Сегодня утром на улице Ряэма в Пярну пострадал водитель съехавшего с дороги пикапа, пишет Pärnu Postimees.
Авария произошла до десяти утра, когда на улице Ряэема в Пярну на прямом отрезке дороги Dodge RAM около магазина Bestri съехал с дороги, врезавшись в фонарный столб и затем - в дерево.
По словам пресс-секретаря полиции, Dodge также задел припаркованный у обочины дороги легковой автомобиль Opel. В ходе аварии пострадал 60-летний водитель Dodge, которого скорая помощь увезла в больницу. Он был в машине один.
"Обстоятельства произошедшего выяснятся, однако, по первоначальным данным, у мужчины могла быть проблема со здоровьем", - сказал пресс-секретарь полиции.