Появится ли у подножия Тоомпеа новый концертный зал?

Эстонский национальный симфонический оркестр (ERSO) и Камерный хор Эстонской филармонии (EFK) представят на конкурс национальных культурных объектов проект «Концертный зал Heliorg».

«Эстонии нужен современный музыкальный улей, который гудел бы с утра до вечера и где ERSO и EFK нашли бы достойный дом. Таллинн заслуживает концертного зала мирового уровня, а место у подножия Тоомпеа – просто идеальное!», - сказал главный дирижер Эстонского национального симфонического оркестра Олари Эльтс.

«Я с нетерпением жду появления в Эстонии концертного зала мирового уровня, где можно было бы сделать что-нибудь грандиозное», - вторит коллеге маэстро Неэме Ярви.

По словам художественного руководителя филармонии Тыну Кальюсте, новый концертный зал создаст современные условия для исполнения шедевров, написанных для симфонического оркестра, а также возможности для современного музыкального театра. Однако Кальюсте считает самым важным, чтобы «бездомные» ERSO и EFK получили настоящий дом.

Концертный зал Heliorg - «Долина звука» - станет домом для двух эстонских коллективов, а новая концертная площадка принесет пользу всей эстонской музыкальной сцене.

Концертный зал также станет высококачественной концертной площадкой для многих других коллективов и ансамблей, фестивалей и приглашенных оркестров. Планируется, что там будут ставить и камерные оперы, которые выведут из тени весь музыкальный жанр - камерные оперы в Эстонии сейчас негде ставить, сообщают инициаторы проекта в пресс-релизе.

Для концертного зала запланированы два зала: большой зал на 1500-1700 мест и камерный зал, который также можно будет использовать как летнюю сцену с помощью подвижной стены.

Помимо двух залов, в здании планируется несколько больших и маленьких помещений, подходящих для приемов, небольших конференций и других мероприятий.

Здесь предлагается построить новый концертный зал. ФОТО: Harjuoru 2030

На протяжении многих лет в качестве места расположения нового концертного зала рассматривалось множество участков, каждый из которых имел свои плюсы и минусы. На данный момент наиболее предпочтительным местом является Харьюорг – долина Харью, которая соединяет Тоомпеа с площадью Вабадузе. Архитектор Виллем Томисте тщательно проработал план, как найти подходящее решение, учитывая все ограничения охраны памятников архитектуры и парковой зоны. Принимая во внимание все факторы, становится вероятным, что концертный зал, который функционирует как открытое пространство, очень хорошо вписывается в данное место.

На этот участок недвижимости обращают много внимания: он расположен в Бастионной зоне, окружающей Старый город, здесь действует ряд условий и ограничений, связанных с сохранением культурного и исторического наследия, а также с некоторыми попытками изменить субъект собственности.