Владимир Свет: ценность мемориала Маарьямяэ - в его незавершенности

Мемориальный комплекс Маарьямяэ – во многом уникальное сооружение для Таллинна и всей Эстонии. Дело не только в том, что это единственное в своем роде произведение эстонских ландшафтных дизайнеров такого масштаба: примечательно, что многие таллиннцы не до конца помнят или представляют его предназначение. Но самая интересная часть истории мемориала связана с планами по его дальнейшему строительству, которым, по счастью, никогда не суждено было сбыться, пишет старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Стоит напомнить краткую историю мемориала. В 1960 году была построена стела в память о героях Ледового похода – операции по спасению кораблей Балтийского флота от захвата германскими военными частями. Основная часть мемориального комплекса, сохранившаяся до сегодняшних дней, была возведена позже, в 1975 году, и посвящалась «сражавшимся за советскую власть и выдающимся деятелям ЭССР». Находящаяся на променаде Пирита платформа была создана в 1980 году, к Олимпийской регате. Ее функция заключалась в том, чтобы «продлить» мемориал в сторону моря: изначально главная площадка мемориала как бы нависала над морем, поэтому при расширении улицы Пирита было решено придать мемориалу новый акцент. Уже после восстановления независимости, в 1998 году, в северной части мемориала появилось немецкое кладбище.
Важнее, однако, та часть мемориального комплекса, которая никогда не была построена. Так, в начале пешеходной дорожки, ведущей к мемориалу, должны были появиться пирамидальные ворота с цитатами вождей мировой революции. На аллее, ведущей от моря к глинту, должны были появиться постаменты, посвященные 200 выдающимся деятелям Эстонской ССР. «Продление» мемориала не должно было ограничиться конструкцией на променаде, оно предполагало сооружение схожей по мотивам площадки уже в море, недалеко от берега.
Но все эти несбывшиеся планы меркнут перед вторым этапом строительства мемориального комплекса, который должен был в корне изменить ландшафт Маарьямяэ.
Идея была в том, чтобы создать возле самого глинта огромную по масштабам скульптуру, символизирующую мать с ребенком.
По высоте она должна была доходить до верхней точки глинта или даже возвышаться над ней. Внутри скульптуры должен был появиться мемориальный центр.
Таким образом, на сегодняшний день мемориал Маарьямяэ дошел до нас в неоконченном виде. Незавершенными остались как раз те части комплекса, которые наиболее подчеркивали тогдашнее идеологическое значение мемориала. Сегодня мемориал Маарьямяэ – в первую очередь произведение ландшафтного дизайна, идеологическая составляющая которого отчетливо отошла на второй план. Примечательно, что последнее ритуальное мероприятие в мемориале прошло по инициативе президента Леннарта Мери – 31 августа 1994 года здесь состоялась церемония, посвященная выводу из Эстонии советских войск. Видимо, это было своего рода попыткой придать мемориалу новое значение, «примирить» его с новой действительностью.
В итоге эту практически невыполнимую задачу незаметно выполнили горожане, жители Таллинна. За последние 26 лет мемориал Маарьямэ стал местом для прогулок, занятий спортом, прекрасным местом для того, чтобы любоваться закатом и видом на город. Большинство людей не связывают мемориал с идеологическими мировоззрениями. Не вспоминают о немецком кладбище, возникшем еще во время немецкой оккупации, о моряках «Спартака» и «Автройла», останки которых якобы были похоронены у мемориала, о тех грандиозных идеях, которые были заложены при создании этого комплекса.
Именно поэтому мемориал Маарьямяэ должен быть сохранен. Но непременно в том качестве, в котором он существует сегодня – парка и общественного пространства, открытого всем горожанам вне зависимости от их мировоззрений. Места, откуда открывается потрясающий вид на город и море. Это означает, что имеющиеся части комплекса должны быть приведены в порядок; должно быть создано качественное освещение и ливневая канализация; комплекс должен быть законсервирован, чтобы прекратилось его разрушение.
Но также необходимо рассказать и историю Маарьямяэ. Посетители комплекса могли бы знать, как именно он появился, каким он задумывался, чем сопровождалось его создание, какова его история. При этом мы должны быть честны с самими собой и рассказать эту историю в полной мере, включая и те эпизоды, которые должны послужить уроком для нынешних поколений.
Более того, стоит задуматься о том, как можно было бы соединить между собой Маарьямяэ и ласнамяэский микрорайон Паэвялья. Речь идет о двух масштабных зеленых зонах, причем если Маарьямяэ уже имеет богатую историю в качестве ландшафтного парка, то превращение Паэвялья в привлекательную зеленую зону должно начаться в ближайшие годы. Несмотря на это, уже сегодня многие жители Таллинна любят гулять вдоль ласнамяэского обрыва, откуда открывается живописный вид на море и мемориал Маарьямэ. Если бы там появилась возможность прямого прохода к морю, это восточная часть города получила бы колоссальную зеленую зону, соединяющую три района – центр города, Ласнамяэ и Пирита.
Что касается Марта Хельме и его предложения снести Маарьямяэ, то здесь, увы, нет ничего нового. Желание сносить памятники присуще политикам, которые строят свою карьеру на разделении общества, противопоставлении различных групп внутри этого общества.
Партия EKRE надеется разжечь вокруг мемориала Маарьямяэ конфликт, который позволит ей также нарастить свой рейтинг, как это сделала Партия реформ на фоне переноса Бронзового солдата. Хочется верить, что наше общество за последнее десятилетие достаточно созрело, чтобы не поддаваться на подобные провокации и не дать себя расколоть вопросом о памятниках, как это сейчас происходит по всему миру.
Мемориал Маарьямэ, нравится это кому-то или нет, является неотъемлемой частью таллиннского ландшафта. И Таллинн не даст его уничтожить.