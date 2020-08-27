Владимир Свет: ценность мемориала Маарьямяэ - в его незавершенности

Стоит напомнить краткую историю мемориала. В 1960 году была построена стела в память о героях Ледового похода – операции по спасению кораблей Балтийского флота от захвата германскими военными частями. Основная часть мемориального комплекса, сохранившаяся до сегодняшних дней, была возведена позже, в 1975 году, и посвящалась «сражавшимся за советскую власть и выдающимся деятелям ЭССР». Находящаяся на променаде Пирита платформа была создана в 1980 году, к Олимпийской регате. Ее функция заключалась в том, чтобы «продлить» мемориал в сторону моря: изначально главная площадка мемориала как бы нависала над морем, поэтому при расширении улицы Пирита было решено придать мемориалу новый акцент. Уже после восстановления независимости, в 1998 году, в северной части мемориала появилось немецкое кладбище.

Важнее, однако, та часть мемориального комплекса, которая никогда не была построена. Так, в начале пешеходной дорожки, ведущей к мемориалу, должны были появиться пирамидальные ворота с цитатами вождей мировой революции. На аллее, ведущей от моря к глинту, должны были появиться постаменты, посвященные 200 выдающимся деятелям Эстонской ССР. «Продление» мемориала не должно было ограничиться конструкцией на променаде, оно предполагало сооружение схожей по мотивам площадки уже в море, недалеко от берега.

Но все эти несбывшиеся планы меркнут перед вторым этапом строительства мемориального комплекса, который должен был в корне изменить ландшафт Маарьямяэ.

Идея была в том, чтобы создать возле самого глинта огромную по масштабам скульптуру, символизирующую мать с ребенком.

По высоте она должна была доходить до верхней точки глинта или даже возвышаться над ней. Внутри скульптуры должен был появиться мемориальный центр.

Таким образом, на сегодняшний день мемориал Маарьямяэ дошел до нас в неоконченном виде. Незавершенными остались как раз те части комплекса, которые наиболее подчеркивали тогдашнее идеологическое значение мемориала. Сегодня мемориал Маарьямяэ – в первую очередь произведение ландшафтного дизайна, идеологическая составляющая которого отчетливо отошла на второй план. Примечательно, что последнее ритуальное мероприятие в мемориале прошло по инициативе президента Леннарта Мери – 31 августа 1994 года здесь состоялась церемония, посвященная выводу из Эстонии советских войск. Видимо, это было своего рода попыткой придать мемориалу новое значение, «примирить» его с новой действительностью.

В итоге эту практически невыполнимую задачу незаметно выполнили горожане, жители Таллинна. За последние 26 лет мемориал Маарьямэ стал местом для прогулок, занятий спортом, прекрасным местом для того, чтобы любоваться закатом и видом на город. Большинство людей не связывают мемориал с идеологическими мировоззрениями. Не вспоминают о немецком кладбище, возникшем еще во время немецкой оккупации, о моряках «Спартака» и «Автройла», останки которых якобы были похоронены у мемориала, о тех грандиозных идеях, которые были заложены при создании этого комплекса.