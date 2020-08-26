Лутсар: мы не будем испытывать вакцину на своем народе

«Исследования вакцины ведутся с головокружительной скоростью», - сказала Лутсар и добавила, что вакцины будут использовать только они будут полностью безопасны.

«Мы не будем проводить эксперименты на своем народе», - заявила она.

По ее оценке, первые данные по вакцинам ожидаются уже осенью.

Эстония заключила с фармацевтическим гигантом AstraZeneca договор, согласно которому при появлении соответствующей требованиям вакцины от коронавируса Эстонии будет обеспечено 1 330 000 доз для вакцинации 665 000 человек.

В Оксфорде в Великобритании уже ведутся испытания вакцины от Covid-19 и AstraZeneca рассчитывает уже в этом году добиваться одобрения от надзора.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1344 первичных теста на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, добавились 17 позитивных результатов.

По данным регистра населения, больше всего позитивных результатов в Ида-Вирумаа - 9. В Харьюмаа добавилось 7, в Ляэне-Вирумаа один результат.