Лутсар: мы не будем испытывать вакцину на своем народе

Профессор медицинской микробиологии и вирусологии Тартуского университета Ирья Лутсар отметила на пресс-конференции департамента здоровья в среду, что вакцины от коронавируса будут использовать только когда они будут полностью безопасны.
«Исследования вакцины ведутся с головокружительной скоростью», - сказала Лутсар и добавила, что вакцины будут использовать только они будут полностью безопасны.
«Мы не будем проводить эксперименты на своем народе», - заявила она.
По ее оценке, первые данные по вакцинам ожидаются уже осенью.
Эстония заключила с фармацевтическим гигантом AstraZeneca договор, согласно которому при появлении соответствующей требованиям вакцины от коронавируса Эстонии будет обеспечено 1 330 000 доз для вакцинации 665 000 человек.
В Оксфорде в Великобритании уже ведутся испытания вакцины от Covid-19 и AstraZeneca рассчитывает уже в этом году добиваться одобрения от надзора.
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1344 первичных теста на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, добавились 17 позитивных результатов.
По данным регистра населения, больше всего позитивных результатов в Ида-Вирумаа - 9. В Харьюмаа добавилось 7, в Ляэне-Вирумаа один результат.
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