Картина дня: криминальное прошлое подозреваемых в убийстве, будущее советских памятников архитектуры и премьера фильма "Довод"

Подозреваемые в убийстве у бара в Ласнамяэ наказывались за убийство, угоны, кражи и наркотики

После инцидента, произошедшего в минувшую субботу у бара на столичной Ляэнемере-теэ, полиция объявила в розыск троих подозреваемых: Максима Васильева, Романа Глуховченко и Илью Гайдаленко. Первый во вторник добровольно сдался правоохранительным органам. Двое других по-прежнему находятся в розыске и, по словам представителей следствия, могут представлять опасность. Читать далее...

ОПРОС В КИНОТЕАТРЕ 〉 Таллиннцы под впечатлением от ночного показа «Довода»: «Этот блокбастер можно смотреть только ночью»

26 августа в 0:01 в прокат в кинотеатрах Эстонии вышел новый фильм Кристофера Нолана «Довод». Эстонские зрители увидели картину одними из самых первых в мире, и это логично, так как важнейшие эпизоды фильма были сняты именно в Таллинне. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Полуночный показ фильма Tenet в Ülemiste Apollo не дал сотням жителей Таллинна спать

Сегодня в 00:01 одними из самых первых в мире жители Эстонии оказались в кинотеатрах на премьере фильма «Довод» именитого режиссера Кристофера Нолана. Этот пока так важен для нашей страны тем, что в фильме показано много Таллинна, а играют в нем всемирно известные актера. Читать далее...

Большая таблица 〉 В какие страны нельзя попасть из Эстонии напрямую из-за высокого уровня заражения

По прибытии из какой страны следует находиться в самоизоляции и с какими странами у Эстонии в настоящее время нет прямого авиасообщения? Смотрите постоянно обновляющуюся таблицу Postimees уровня заражения в разных странах. Читать далее...

Света, тебя обманули!

Мне так хочется закончить эту воину, в которой больше всего страдают наши дети. Ведь это война моего поколения, пишет член "Ээсти 200" Светлана Скребнева, отвечая на речь Светы Григорьевой, произнесенную на президентском приеме. Читать далее...

«Довод» в пользу: захват на Лаагна-теэ, украинская опера в таллиннском Горхолле и во всем виноватые русские

Сегодня, 26 августа, в 00:01 несколько кинотеатров Эстонии показали на своих экранах премьеру фильма «Довод» Кристофера Нолана. Множество эпизодов картины снималось в Таллинне, и появление родных для зрителей мест в фильме с участием Роберта Паттинсона вызвало у посетителей кинотеатра бурный всплеск эмоций. Читать далее...

Снести нельзя оставить: что делать с Маарьямяги и другими советскими памятниками архитектуры?

Недавнее заявление Марта Хельме о том, что мемориал на Маарьямяги и Горхолл несут на себе безобразную печать модернизма советского времени, поэтому нелогично вкладывать деньги в реконструкцию этих объектов, а куда разумнее будет их снести, вызвало жаркие споры. Читать далее...

В Эстонии подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1344 теста на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 17 проб дали положительный результат. Читать далее...