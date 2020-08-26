Картина дня: криминальное прошлое подозреваемых в убийстве, меры безопасности в школах и премьера фильма «Довод»

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 августа.
В Вирумаа возобновляется действовавшая при ЧП координация борьбы с COVID-19
В среду утром заведующая Идаским регионом Департамента здоровья Марье Муузикус, глава Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн и Идаский префект Тарво Крууп решили в четверг впервые после снятия чрезвычайного положения созвать представителей местных самоуправлений и государственных учреждений, чтобы вместе найти способы помешать распространению коронавируса. Читать далее...
Майлис Репс: решение о формате обучения будет пересматриваться каждые 14 дней
Из разных стран Европы поступают тревожные сигналы о том, что школы становятся очагами распространения вируса. Готово ли Министерство образования Эстонии к тому, что в скором времени обучение вновь придется перевести в онлайн? Что изменится для школьников и их родителей в новом учебном году? На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире министр образования и науки Майлис Репс. Смотрите интервью в записи!
Подозреваемые в убийстве у бара в Ласнамяэ наказывались за убийство, угоны, кражи и наркотики
После инцидента, произошедшего в минувшую субботу у бара на столичной Ляэнемере-теэ, полиция объявила в розыск троих подозреваемых: Максима Васильева, Романа Глуховченко и Илью Гайдаленко. Первый во вторник добровольно сдался правоохранительным органам. Двое других по-прежнему находятся в розыске и, по словам представителей следствия, могут представлять опасность. Читать далее...
Новые ограничения? Эстония уговаривает Финляндию не закрывать границу
Финляндия ввела более строгие ограничений на путешествия для стран, в которых за последние две недели было зарегистрировано более восьми случаев заражения Covid-19 на 100 000 жителей. В Эстонии за последние 14 дней заболеваемость на 100 000 человек составляет 10,3. Читать далее...
Необычное наказание для нарушителей ПДД может скоро вступить в силу
Министерство юстиции предлагает правительству поддержать поправки к Деликтно-процессуальному кодексу и Закону о дорожном движении, чтобы в качестве методов воздействия на нарушителей ПДД включить в закон принудительную успокоительную остановку. Читать далее...
Колонны автозаков и разгон протестующих: в Минске начались новые задержания
Сегодня в Минске на площади Независимости вечером снова собрались люди. Собравшиеся не нарушали порядок и высказывались о происходящем, используя свободный микрофон. Позднее на площади появился ОМОН. Читать далее...
В Эстонии водители из Facebook пользуются большой популярностью
«Вы немного пьяны и хотите добраться из пункта А в пункт Б?» - гласит описание группы в Facebook «Kained autojuhid Tartus ja Tartumaal» («Трезвые водители в Тарту и Тартумаа»), в которой состоит довольно много - почти 12 000 — участников. Подобные группы есть в каждом уезде и десятки водителей ездят по полученным там «заказам». Читать далее...
ОПРОС В КИНОТЕАТРЕ 〉 Таллиннцы под впечатлением от ночного показа «Довода»: «Этот блокбастер можно смотреть только ночью»
26 августа в 0:01 в прокат в кинотеатрах Эстонии вышел новый фильм Кристофера Нолана «Довод». Эстонские зрители увидели картину одними из самых первых в мире, и это логично, так как важнейшие эпизоды фильма были сняты именно в Таллинне. Читать далее...
ГАЛЕРЕЯ 〉 Полуночный показ фильма Tenet в Ülemiste Apollo не дал сотням жителей Таллинна спать
Сегодня в 00:01 одними из самых первых в мире жители Эстонии оказались в кинотеатрах на премьере фильма «Довод» именитого режиссера Кристофера Нолана. Этот пока так важен для нашей страны тем, что в фильме показано много Таллинна, а играют в нем всемирно известные актера. Читать далее...
Большая таблица 〉 В какие страны нельзя попасть из Эстонии напрямую из-за высокого уровня заражения
По прибытии из какой страны следует находиться в самоизоляции и с какими странами у Эстонии в настоящее время нет прямого авиасообщения? Смотрите постоянно обновляющуюся таблицу Postimees уровня заражения в разных странах. Читать далее...
Света, тебя обманули!
Мне так хочется закончить эту воину, в которой больше всего страдают наши дети. Ведь это война моего поколения, пишет член "Ээсти 200" Светлана Скребнева, отвечая на речь Светы Григорьевой, произнесенную на президентском приеме. Читать далее...
«Довод» в пользу: захват на Лаагна-теэ, украинская опера в таллиннском Горхолле и во всем виноватые русские
Сегодня, 26 августа, в 00:01 несколько кинотеатров Эстонии показали на своих экранах премьеру фильма «Довод» Кристофера Нолана. Множество эпизодов картины снималось в Таллинне, и появление родных для зрителей мест в фильме с участием Роберта Паттинсона вызвало у посетителей кинотеатра бурный всплеск эмоций. Читать далее...
Снести нельзя оставить: что делать с Маарьямяги и другими советскими памятниками архитектуры?
Недавнее заявление Марта Хельме о том, что мемориал на Маарьямяги и Горхолл несут на себе безобразную печать модернизма советского времени, поэтому нелогично вкладывать деньги в реконструкцию этих объектов, а куда разумнее будет их снести, вызвало жаркие споры. Читать далее...
В Эстонии подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1344 теста на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 17 проб дали положительный результат. Читать далее...
Кремль испытывает в Беларуси российские политтехнологии транзита власти
В том, что Кремль пробует в Беларуси мирную (насколько это возможно) и дистанционно управляемую модель смены политического лидера на постсоветском пространстве, сомневается, наверное, лишь тот, кто живет по-прежнему в мире евклидовой геометрии, пишет директор Балтийского центра исследований России Владимир Юшкин. Читать далее...
Лутсар: мы не будем испытывать вакцину на своем народе
Профессор медицинской микробиологии и вирусологии Тартуского университета Ирья Лутсар отметила на пресс-конференции департамента здоровья в среду, что вакцины от коронавируса будут использовать только когда они будут полностью безопасны. Читать далее...
В отличие от Йыхви, учебный год в столице начнется 1 сентября
Сегодня прошла пресс-конференция Таллиннской городской управы, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэры Вадим Белобровцев и Андрей Новиков и старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. Читать далее...
Жители Эстонии все чаще отдают предпочтение более дорогому бензину
В апреле прошлого года на топливном рынке Эстонии произошли резкие изменения: люди стали чаще отдавать предпочтение бензину 98-й марки. Сейчас более дорогой бензин по популярности не уступает 95-у. Читать далее...
Госсекретарь США Помпео сообщил о возможности строить ракеты для сдерживания России
Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) дал стране возможность конструировать собственные ракеты с целью сдерживать российскую агрессию. Читать далее...
Из-за Covid-19 убытки airBaltic в первом полугодии составили 185 млн евро
Во время кризиса из-за пандемии Covid-19 авиакомпания airBaltic пережила значительное сокращение доходов и количества перевезенных пассажиров, и в соответствии с неаудированными консолидированными финансовыми результатами за первые шесть месяцев 2020 года группа работала с убытками в размере 184,8 млн евро, сообщили в компании.
Есть ли у ЕС план для Белоруссии и почему Лукашенко не доверяет никому
Будет ли Брюссель пытаться снова стать посредником между властями и оппозицией, как во времена украинских «майданов», и будет ли судьбу Белоруссии обсуждать с Москвой, минуя Минск? Есть ли у ЕС понимание, как повлиять на ситуацию? Каким будет давление Европы на Лукашенко?