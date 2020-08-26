Картина дня: криминальное прошлое подозреваемых в убийстве, меры безопасности в школах и премьера фильма «Довод»

ГАЛЕРЕЯ 〉 Полуночный показ фильма Tenet в Ülemiste Apollo не дал сотням жителей Таллинна спать

Сегодня в 00:01 одними из самых первых в мире жители Эстонии оказались в кинотеатрах на премьере фильма «Довод» именитого режиссера Кристофера Нолана. Этот пока так важен для нашей страны тем, что в фильме показано много Таллинна, а играют в нем всемирно известные актера. Читать далее...

Большая таблица 〉 В какие страны нельзя попасть из Эстонии напрямую из-за высокого уровня заражения

По прибытии из какой страны следует находиться в самоизоляции и с какими странами у Эстонии в настоящее время нет прямого авиасообщения? Смотрите постоянно обновляющуюся таблицу Postimees уровня заражения в разных странах. Читать далее...

Света, тебя обманули!

Мне так хочется закончить эту воину, в которой больше всего страдают наши дети. Ведь это война моего поколения, пишет член "Ээсти 200" Светлана Скребнева, отвечая на речь Светы Григорьевой, произнесенную на президентском приеме. Читать далее...

«Довод» в пользу: захват на Лаагна-теэ, украинская опера в таллиннском Горхолле и во всем виноватые русские

Сегодня, 26 августа, в 00:01 несколько кинотеатров Эстонии показали на своих экранах премьеру фильма «Довод» Кристофера Нолана. Множество эпизодов картины снималось в Таллинне, и появление родных для зрителей мест в фильме с участием Роберта Паттинсона вызвало у посетителей кинотеатра бурный всплеск эмоций. Читать далее...

Снести нельзя оставить: что делать с Маарьямяги и другими советскими памятниками архитектуры?

Недавнее заявление Марта Хельме о том, что мемориал на Маарьямяги и Горхолл несут на себе безобразную печать модернизма советского времени, поэтому нелогично вкладывать деньги в реконструкцию этих объектов, а куда разумнее будет их снести, вызвало жаркие споры. Читать далее...

В Эстонии подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1344 теста на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 17 проб дали положительный результат. Читать далее...

Кремль испытывает в Беларуси российские политтехнологии транзита власти

В том, что Кремль пробует в Беларуси мирную (насколько это возможно) и дистанционно управляемую модель смены политического лидера на постсоветском пространстве, сомневается, наверное, лишь тот, кто живет по-прежнему в мире евклидовой геометрии, пишет директор Балтийского центра исследований России Владимир Юшкин. Читать далее...

Лутсар: мы не будем испытывать вакцину на своем народе

Профессор медицинской микробиологии и вирусологии Тартуского университета Ирья Лутсар отметила на пресс-конференции департамента здоровья в среду, что вакцины от коронавируса будут использовать только когда они будут полностью безопасны. Читать далее...

В отличие от Йыхви, учебный год в столице начнется 1 сентября

Сегодня прошла пресс-конференция Таллиннской городской управы, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэры Вадим Белобровцев и Андрей Новиков и старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. Читать далее...

Жители Эстонии все чаще отдают предпочтение более дорогому бензину

В апреле прошлого года на топливном рынке Эстонии произошли резкие изменения: люди стали чаще отдавать предпочтение бензину 98-й марки. Сейчас более дорогой бензин по популярности не уступает 95-у. Читать далее...

Госсекретарь США Помпео сообщил о возможности строить ракеты для сдерживания России

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) дал стране возможность конструировать собственные ракеты с целью сдерживать российскую агрессию. Читать далее...

Из-за Covid-19 убытки airBaltic в первом полугодии составили 185 млн евро

Во время кризиса из-за пандемии Covid-19 авиакомпания airBaltic пережила значительное сокращение доходов и количества перевезенных пассажиров, и в соответствии с неаудированными консолидированными финансовыми результатами за первые шесть месяцев 2020 года группа работала с убытками в размере 184,8 млн евро, сообщили в компании.

Есть ли у ЕС план для Белоруссии и почему Лукашенко не доверяет никому