Образовательные учреждения Таллинна готовы к началу учебного года с учетом возможности второй волны

Образцы кризисного плана и инструкции разработаны Департаментом образования при содействии руководства учебных заведений, они находятся с соответствии с общим кризисным планом Таллинна, подготовку которого координирует кризисная комиссия города. Антикризисная программа была доработана на состоявшихся 25 августа информационных совещаниях для руководства школ и детских садов с участием вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, руководителя Таллиннского департамента образования Андреса Паюла, главы городской кризисной комиссии Пеэтера Моора, а также представителей Департамента по делам образования и молодежи (HARNO) и Департамента здоровья.

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, самое важное то, что 1 сентября пройдет в привычном формате - дети смогут вновь пойти в школу.

«Если придерживаться всех рекомендаций по предотвращению распространения инфекции, то крайне маловероятно, что дети заразятся коронавирусом или станут его переносчиками, однако, как известно, вирус никуда не исчез, и поэтому мы должны к нему приспособиться, - сказал Белобровцев. – Город подготовил план действий исходя из трех сценариев (зеленый, желтый, красный), на основании которого школы и детские сады Таллинна подготавливают к началу учебного года кризисные планы, подробно описывающие план действий руководства, персонала и учеников на случай распространения инфекции. Сейчас действует зеленый сценарий, и я надеюсь, что это так и останется».

Вице-мэр добавил, что позиция Таллинна совпадает с государственной по части того, что в новом учебном году нет необходимости переходить на дистанционное обучение, как это было сделано весной. Школы останутся открытыми настолько долго, насколько это возможно; детские сады также будут работать. На возможные случаи заражения будут реагировать исходя из рекомендаций Департамента здоровья, Министерства образования и науки и Таллиннского департамента образования. Подход Таллинна отличается от государственного только лишь отсутствием принципа преодоления порога в 10% заболевших при принятии решения о закрытии, поскольку на примере ряда столичных школ это означало бы более 100 носителей вируса - Таллинн не допустит настолько большого процента заболевших.