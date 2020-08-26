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Политики и эксперты все чаще сравнивают события в Беларуси с тем, что происходило полтора года назад в Венесуэле. В начале прошлого года латиноамериканская страна пережила похожий кризис: во многих городах прошли массовые протесты, которые жестко подавлялись.

Политики и эксперты все чаще сравнивают события в Беларуси с тем, что происходило полтора года назад в Венесуэле. В начале прошлого года латиноамериканская страна пережила похожий кризис: во многих городах прошли массовые протесты, которые жестко подавлялись. Президент Николас Мадуро в результате не покинул свой пост, однако в Венесуэле до сих пор фактически сохраняется двоевластие.

В воскресенье министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что белорусская оппозиция, добиваясь ухода президента Александра Лукашенко, действует по "венесуэльскому сценарию".

"Переговоры они предлагают с нынешними властями только с одной целью - обсудить условия ухода президента Белоруссии, предлагается так дальше продвигать свои программы. Это примерно так же, как в Венесуэле, когда легитимный президент объявляется изгоем", - пояснил Лавров, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов".

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель также сравнил ситуации, в которых оказались президенты Беларуси и Венесуэлы во время политического кризиса.

"Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом. Как и не признаем президента Венесуэлы Николаса Мадуро. С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся совершенно в одинаковых ситуациях. Мы не признаем, что они были выбраны законно. Однако, нравится нам это или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать вести с ними дела, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность", - отмечал Боррель в интервью испанской газете El Pais.

О сходных чертах двух кризисов говорят и сами венесуэльские власти. На прошлой неделе глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса во время вручения ордена белорусскому послу Олегу Паферову выразил поддержку режиму Лукашенко. "Беларусь и Венесуэла сталкиваются с похожими атаками, которые повторяют один и тот же сценарий", - сказал он.

Сам Мадуро стал одним из немногих мировых лидеров, кто поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Беларуси 9 августа 2020 года.

В своей поздравительной телеграмме Мадуро отмечал, что Лукашенко одержал "выдающуюся победу в первом туре президентских выборов". Помимо венесуэльского президента Лукашенко получил поздравления от лидеров России, Турции, КНР и ряда стран Азии и СНГ. Из Латинской Америки поздравления в адрес белорусского президента были направлены только из Венесуэлы и Никарагуа.

Лукашенко несколько раз называл своим другом предшественника Мадуро, бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса, а в прошлом году рассказывал, что Минск даже разрабатывал для латиноамериканской страны план обороны и помогал развивать экономику.

Что произошло в Венесуэле?

Венесуэла уже несколько лет находится в глубочайшем политическом и экономическом кризисе. Уровень жизни в стране начал резко ухудшаться после падения цен на нефть в 2014 году. С тех пор недовольство населения неэффективными действиями властей быстро нарастало.

Николас Мадуро впервые стал президентом Венесуэлы в 2013 году после смерти Уго Чавеса. В 2018 году Мадуро был переизбран на второй президентский срок, что вызвало волну протестов по всей стране.

В январе 2019 года молодой председатель Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя действующим президентом страны, что положило начало уже политическому кризису. Двоевластие в Венесуэле сохраняется до сих пор: часть стран (включая США и ЕС) признают главой государства Гуайдо, а часть (включая Россию и Китай) – заявляют о легитимности Мадуро.

Несмотря на стремительно падающий рейтинг Мадуро, он продолжает управлять страной, в то время как Гуайдо на достаточно долгий период практически сошел с политической арены. Тем не менее западные страны все еще выражают поддержку 37-летнему политику.

Хуан Гуайдо с января 2019 года называет себя действующим президентом страны Getty Images Хуан Гуайдо с января 2019 года называет себя действующим президентом страны

Экономическая ситуация в Венесуэле продолжает ухудшаться не только за счет колебания нефтяных цен, но и из-за усиления западных санкций, а также влияния пандемии коронавируса, из-за которой властям пришлось вводить губительный для бизнеса карантин. Венесуэльцы уже несколько лет жалуются на нехватку продуктов в магазинах, огромную инфляцию и низкие зарплаты.

Почему Мадуро не арестовывает Гуайдо?

Мадуро в целом продолжает контролировать ситуацию в стране, но давление со стороны оппозиции, которую поддерживает Запад, постепенно нарастает. Так, на прошлой неделе Международная контактная группа по Венесуэле, Группа Лимы, ЕС, США и Британия выпустили совместное заявление, в котором еще раз призвали венесуэльские власти сформировать переходное правительство и провести повторные президентские выборы.

Усилить позиции Гуайдо в какой-то степени помогла и пандемия коронавируса, ударившая по и без того слабой системе здравоохранения страны. В июне стало известно, что представители Мадуро и Гуайдо подписали совместное соглашение с Панамериканской организацией здравоохранения (ПОЗ) о сборе средств для борьбы с пандемией.

После того как Гуайдо провозгласил себя президентом, Верховный суд Венесуэлы запретил ему покидать страну, однако оппозиционер дважды нарушал этот запрет, отправляясь в поездку по странам Латинской Америки и в Вашингтон, после чего беспрепятственно возвращался в Венесуэлу.

Мадуро неоднократно грозил, что Гуайдо будут арестован и понесет ответственность за свои действия. "В тот день, когда прокуратура и суд вынесут постановление о его аресте, моя рука не дрогнет, чтобы выполнить это", - подчеркнул Мадуро в понедельник, 23 августа. Пока же Гуайдо формально продолжает занимать пост главы Национальной ассамблеи, оспаривая эту должность с депутатом Луисом Паррой.

Другим лидерам венесуэльской оппозиции повезло меньше. Активный организатор и участник оппозиционных митингов Леопольдо Лопес в 2015 году был приговорен к 13 годам тюрьмы по обвинению в терроризме, однако через два года был переведен под домашний арест. В апреле 2019 года он сбежал из-под ареста (по некоторым данным, при поддержке оппозиционно настроенных военных) и укрылся в посольстве Испании. Другой оппозиционный лидер и противник Мадуро на выборах 2013 года – Энрике Каприлес – в 2017 году был лишен права занимать государственные должности в течение 15 лет.

Похожая ситуация складывается и в Беларуси, где наиболее влиятельных оппозиционеров либо сажают под арест (Сергей Тихановский), либо заводят на них уголовные дела (Виктор Бабарико), либо вынуждают уехать из страны (Светлана Тихановская).

Массовые протесты в Венесуэле продолжаются уже несколько лет Getty Images Массовые протесты в Венесуэле продолжаются уже несколько лет

Сами венесуэльские власти объясняли, что не хотят трогать Гуайдо, чтобы не превращать его в политического узника и героя в глазах западных держав.

"Если бы мы арестовали Гуайдо, то сейчас он был бы героем, он был бы национальным и международным символом, мучеником для США. Поэтому мы решили, что он сам себя уничтожит", - говорил в интервью испанскому изданию ABC один из ближайших соратников Чавеса и Мадуро, бывший мэр Каракаса Фредди Берналь.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Каракасе Гильермо Ольмо, в последнее время Мадуро убеждает своих сторонников, что не стоит отвлекаться от важных государственных дел и уделять внимание оппозиции, а Гуайдо считает "мистером "никто", которого нужно игнорировать".

Однако некоторые эксперты полагают, что власти Венесуэлы опасаются арестовывать Гуайдо, чтобы не усложнять и без того крайне тяжелую политическую ситуацию и не провоцировать новую волну протестов. "Очевидно, что за арестом Гуайдо может последовать эскалация кризиса, это затронет партийную систему и международную поддержку, а простор для переговоров станет еще более узким", - отмечал в интервью Euronews аналитик Королевского института Элькано в Мадриде Карлос Маламуд.

Почему силовики на стороне Мадуро, и какой у него рейтинг?

Хуан Гуайдо с самого начала пытался переманить на свою сторону венесуэльских военных и даже утверждал, что его поддержали военнослужащие одной из баз в столице страны Каракасе. Однако в итоге практически все военное командование осталось верно Мадуро, никаких массовых увольнений среди рядового и офицерского состава за последние полтора года также не было зафиксировано.

Как и Александр Лукашенко, Мадуро может уверенно заявлять о полном контроле над армией, спецслужбами и полицейскими структурами.

Пандемия коронавируса ударила по экономике Венесуэлы и популярности Мадуро Getty Images Пандемия коронавируса ударила по экономике Венесуэлы и популярности Мадуро

Отчасти это можно объяснить усиленной материальной поддержкой, которую режим Мадуро продолжает оказывать военным даже во время кризиса. Как пишут местные СМИ, в прошлом году полковник венесуэльской армии получал в среднем около 80 долларов. Это во много раз превышает средний заработок университетского преподавателя или врача.

Кроме того, как отмечал в беседе с Би-би-си венесуэльский политический обозреватель, глава консалтинговой компании Datanalisis Луис Висенте Леон, военные в основном настроены консервативно и настороженно относятся к противникам действующей власти.

"Они [военные] не доверяют оппозиции и не видят своего будущего с ней. Они предпочитают сохранять статус-кво. Попытка [оппозиции] расколоть их изнутри выглядит неадекватной и инфантильной, поскольку это очень сплоченное сообщество, которое способно координировать свои действия, несмотря на внутренние разногласия", - говорил эксперт.

Однако если силовики в своей массе поддерживают Мадуро, то его рейтинг среди граждан уже третий год остается на довольно низком уровне. При этом, согласно последним соцопросам, венесуэльцы все сильнее разочаровываются и в оппозиции, так как не видят активных политических шагов с ее стороны.

Зарплата у военных в Венесуэле выше, чем у простых жителей Getty Images Зарплата у военных в Венесуэле выше, чем у простых жителей

Согласно опросу, проведенному компанией Meganalisis в мае этого года, 88% венесуэльцев признались, что не верят в Гауйдо как в управленца и лидера нации. При этом 71,5% респондентов заявили, что не верят в способность правительства Мадуро улучшить ситуацию в стране.

Каково внешнее давление на Венесуэлу и какова позиция России?

За последние два года США и другие западные страны периодически вводят все новые санкции против властей Венесуэлы и ограничивают работу своих компаний в этой стране. Это усугубляет экономические проблемы латиноамериканской страны и делает выход из кризиса еще более сложным.

В частности, под санкции попала крупнейшая государственная нефтяная корпорация Венесуэлы PDVSA. В январе прошлого года американские власти фактически запретили поставки главного экспортного товара страны - нефти - в США.

В июле этого года Высокий суд Великобритании постановил отказать правительству Венесуэлы в доступе к золотым слиткам из венесуэльского золотого запаса, хранящегося в Банке Англии. До этого правительство Мадуро пыталось забрать из Банка Англии золото на сумму 1 млрд долларов, объясняя это необходимостью потратить эту сумму на борьбу с эпидемией коронавируса.

Венесуэльская экономика страдает не только от пандемии коронавируса, но и от санкций Getty Images Венесуэльская экономика страдает не только от пандемии коронавируса, но и от санкций

Санкции затронули и работу в стране российской "Роснефти". В конце марта нефтяная компания неожиданно объявила о прекращении деятельности в Венесуэле. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев тогда пояснял, что компания приняла решение о продаже всех своих активов в Венесуэле, исходя из интересов своих акционеров. По его словам, нефтепроизводитель рассчитывает, что после ухода из латиноамериканской страны санкции США в отношении дочерних компаний "Роснефти" будут сняты.

Во вторник, 25 августа, агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант введения новых санкций против Венесуэлы, которые на этот раз могут затронуть продажу венесуэльской нефти в страны Европы и Азии.

Жозеп Боррель в воскресенье заявил, что жесткий санкционный режим будет введен и против белорусских властей, если Лукашенко не наладит диалог с ЕС и не прислушается к оппозиции.

После массовых протестов в Венесуэле со страной практически перестали сотрудничать большинство государств ЕС и ключевые страны Латинской Америки. При этом Каракас продолжает принимать помощь от России и Китая. В венесуэльских СМИ и соцсетях периодически появляются фотографии российских транспортных самолетов с военными советниками и различными грузами для Каракаса. Россия и Китай также являются одними из основных кредиторов Беларуси.

Главная нефтяная компания Венесуэлы уже несколько лет находится под санкциями Getty Images Главная нефтяная компания Венесуэлы уже несколько лет находится под санкциями

Россия активно помогает Венесуэле и в борьбе с коронавирусом. В минувший вторник российское посольство в Каракасе сообщило, что в Венесуэлу был доставлен гуманитарный груз с более чем 43 тысячами тестов на COVID-19. Сам Мадуро незадолго до этого заявил, что готов стать первым венесуэльцем, который привьется российской вакциной от коронавируса, как только она будет доступна для распространения.

Мадуро, в отличие от Александра Лукашенко, никогда не критикует Кремль и часто любит в восторженных выражениях рассказывать о своих дружеских чувствах к России. В ходе своего последнего визита в Москву в сентябре прошлого года он даже назвал Россию родиной в "Твиттере".