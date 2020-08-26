Фестиваль Station Narva начался с выставки молодых художников и вопроса, как заработать на креативе

Как рассказала на открытии главный организатор Хелен Сильдна, в этом году окончательно объединились команды Station Narva и Tallinn Music Week (которые и раньше во многом совпадали), и после старта фестиваля в Нарве в среду, в четверг начнется фестиваль в Таллинне.

Музыкальная программа на берегу Наровы начинается в среду в 16 часов. Но уже с утра в порту гостям фестиваля можно сесть на лодку, чтобы совершить речную экскурсию.

Также с середины дня в Нарвской художественной резиденции пососедству с Кренгольмом работает выставка выпускников Академии художеств. А на самом Кренгольме в 16 часов запланированы экскурсии. Большинство мероприятий платные и требуют предварительной регистрации, подробнее с программой можно познакомиться здесь.

А начался фестиваль Station Narva утром в среду в центре Objekt, где “неизвестный художник” Эдуард Зеньчик открыл выставку работ молодых местных художников, на которой представил и несколько своих старых картин. Выступив куратором, “неизвестный художник” собрал в одном зале сюрреализм Тимура Хусаинова, каллиграфию Владимира Копылова, графику Лены Тясятовой, феминистические искания Елизаветы Совельевой, готичные “картинки” Софии Ланман и фотографии Анастасии Волковой, на которых или мистические женские портреты, или окна нарвских спальных районов.

С выставки молодых художников в Objekt начался бизнес-день фестиваля, где представители творческой индустрии делились опытом монетизации своего творчества и вообще рассуждали о сочетании бизнеса и искусства в их деятельности.