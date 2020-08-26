В Вирумаа возобновляется действовавшая при ЧП координация борьбы с COVID-19

Главной темой видеоконференции комиссии по COVID-19 является ограничение второй волны коронавируса в Ида-Вируском уезде. Работой комиссии будет руководить Хольцманн, по словам которого систематическая координация информации и ресурсов позволит существенно лучше вести мониторинг коронавируса. «Любой кризис можно оперативно регулировать только в тесном сотрудничестве — в данный момент наше сотрудничество требует совместных усилий со стороны государственных и местных учреждений, а также населения Вирумаа», - сказал он.