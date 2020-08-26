В Вирумаа возобновляется действовавшая при ЧП координация борьбы с COVID-19

В среду утром заведующая Идаским регионом Департамента здоровья Марье Муузикус, глава Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн и Идаский префект Тарво Крууп решили в четверг впервые после снятия чрезвычайного положения созвать глав местных самоуправлений Ида-Вирумаа, представителей союза местных самоуправлений Ляэне-Вирумаа и государственных учреждений, чтобы вместе найти способы помешать распространению коронавируса.
Главной темой видеоконференции комиссии по COVID-19 является ограничение второй волны коронавируса в Ида-Вируском уезде. Работой комиссии будет руководить Хольцманн, по словам которого систематическая координация информации и ресурсов позволит существенно лучше вести мониторинг коронавируса. «Любой кризис можно оперативно регулировать только в тесном сотрудничестве — в данный момент наше сотрудничество требует совместных усилий со стороны государственных и местных учреждений, а также населения Вирумаа», - сказал он.
В работе региональной комиссии по COVID-19 также будут участвовать все местные самоуправления Ида-Вирумаа, союз местных самоуправлений Ляэне-Вирумаа, Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент, Департамент полиции безопасности, Департамент социального страхования, Министерство образования и науки, Центр тревоги, Нарвская больница, Раквереская больница, Ида-Вируская центральная больница, скорая помощь Karell Kiirabi и Департамент здоровья.
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