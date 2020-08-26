В Департаменте здоровья объяснили принципиальную разницу между гриппом и коронавирусом

Принципиальная разница между гриппом и коронавирусом состоит в том, что от последнего нет лекарства, также против него нет вакцины. Число смертей, к счастью, не очень большое, и это с положительной стороны характеризует нашу систему здравоохранения, отметила советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко в интервью Rus.ERR.