В Департаменте здоровья объяснили принципиальную разницу между гриппом и коронавирусом

Принципиальная разница между гриппом и коронавирусом состоит в том, что от последнего нет лекарства, также против него нет вакцины. Число смертей, к счастью, не очень большое, и это с положительной стороны характеризует нашу систему здравоохранения, отметила советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко в интервью Rus.ERR.
Десять положительных случаев на 100 000 человек — это еще не вторая волна? «Нет, это конкретные вспышки, локальный рост заболеваемости. Вторая волна — это неуправляемый рост, когда число положительных случаев превышает 25, когда невозможно установить цепочку заражений», — ответила Донченко.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!