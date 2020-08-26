Ср, 26.08.2020
Неэстонцы – не слизни. Мы такие же люди, такие же местные жители, такие же налогоплательщики, как те, кто родился «с хорошим стартовым пакетом». Яна Тоом

Историческое предложение ⟩ Продается школа, в которой учились многие известные люди

Uderna koolimaja.

ФОТО: KV.EE

В Тартумаа, на окраине города Эльва, стоит деревянный дом постройки 1901 года, в котором в течение семидесяти двух лет работала школа Удерна, где учились многие известные люди: например, Фридеберт Туглас, Конрад Мяги и Яан Кярнер, рассказывает Kodustiil.

В деревне Удерна уже много лет нет школы, и живущие здесь дети школьного возраста ездят в Эльва. После закрытия школы в этом великолепном деревянном доме работал музей, но теперь тут нет и музея, а злополучное здание продолжает разрушаться. 

Школа в Удерна.

ФОТО: KV.EE

Охраняемое законом здание стоит в парке с несколькими живописными прудами, но с каждым годом парк становится все более и более диким. Если внимательно смотреть по сторонам, среди деревьев можно обнаружить скульптурные изображения самых известных выпускников школы.

Школьный парк.

ФОТО: KV.EE

Но теперь у каждого есть прекрасная возможность вдохнуть жизнь в здание школы в Удерна. Нынешний собственник приступил к ремонту дома в соответствии со своими возможностями, да и Департамент охраны памятников частично финансирует ремонтные работы.

Школа в Удерна.

ФОТО: KV.EE

Само здание находится в удовлетворительном состоянии. В ходе реконструкции и после нее школьное здания можно превратить в большой частный дом, гостиницу или что-то другое. Общая площадь здания составляет 572,2 квадратных метра, а общая площадь земельного участка - 850 000 квадратных метров.

Школа в Удерна.

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ