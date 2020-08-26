Последствия кризиса настигли строительный сектор

Строительство зданий во втором квартале сократилось на девять процентов, строительство сооружений увеличилось на пять процентов в годовом сравнении. Поскольку доля строительства зданий в общем объеме строительства во втором квартале составила почти 70 процентов, влияние строительства зданий на снижение объемов строительства было значительным. Несмотря на снижение, объемы строительства по-прежнему оставались высокими, поскольку в 2017-2018 годах рост объемов строительства был очень сильным и в среднем составил более 20 процентов.

Если в первом квартале кризис на объемах строительства еще не отразился, то одной из причин снижения объемов строительства во втором квартале стало распространение коронавируса в марте и экономические ограничения, введенные для борьбы с ним. В отличие от предыдущего кризиса, текущий кризис очень сильно ударил по всем секторам, за которым последовало постепенное восстановление как в торговле, так и в сфере услуг, но во второй половине года строительный сектор пострадает сильнее.

Объем строительства эстонских строительных компаний за рубежом во втором квартале снизился

Объем строительных работ, выполняемых эстонскими компаниями за рубежом, во втором квартале снизился на 45 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на что сильно повлияло распространение вируса и закрытие границ. Если в прошлом году доля строительных работ, выполняемых за рубежом, составляла в среднем восемь процентов, то во втором квартале строительные работы, выполненные за рубежом, составили всего пять процентов.

Наибольшая неопределенность в строительстве была в апреле

Хотя чувство уверенности строительных компаний упало в апреле и несколько улучшилось в летние месяцы, оно все еще остается слабым. По мнению строительных компаний, строительная деятельность в основном ограничивается недостаточным спросом. Строительные проекты обычно длятся долго, поэтому строительные работы продолжаются на основе существующих контрактов, но с начала коронакризиса стало меньше новых контрактов. В результате более серьезные последствия кризиса для строительного сектора наступят с задержкой, и влияние на строительный сектор продолжат оказывать темпы восстановления экономики. По сравнению с весной перспективы строительного рынка существенно не изменились. Хотя восстановление после рецессии в мае произошло быстрее, чем мы ожидали, в этом году роста экономики мы пока не ждем. Также существует риск того, что нынешние темпы восстановления экономики будут поставлены под угрозу из-за более широкого распространения вируса. В период экономической нестабильности частные компании склонны откладывать свои инвестиционные решения, а это означает, что с начала весны было добавлено меньше новых проектов коммерческой недвижимости, что отрицательно сказывается на объемах строительного сектора. В то же время запланированные вложения государства могут сохраниться и поддержать строительный сектор.

Спрос на рынке квартир улучшился в летние месяцы, но все еще ниже, чем год назад

Во втором квартале построено жилья на 20 процентов больше, чем год назад, то есть почти 2200 единиц жилья. В последний раз количество жилых помещений было больше в конце 2007 года. Разрешений на строительство было выдано во втором квартале на два процента больше, чем годом ранее. Количество новых квартир на продажу в Таллинне и его окрестностях во втором квартале несколько увеличилось по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Многие из запланированных новых разработок, которые были приостановлены во время чрезвычайного положения, теперь возобновлены.

Спрос на рынке квартир несколько улучшился с начала апреля в летние месяцы, но сделок пока меньше, чем год назад. В июле количество сделок на рынке квартир Таллинна сократилось на 19 процентов, по сравнению с предыдущим годом, и хотя август еще не закончился, количество сделок по сравнению с августом прошлого года, вероятно, будет примерно на столько же ниже. Из-за снижения спроса цены могут немного снизиться во второй половине года. В то же время мы полагаем, что спад будет умеренным и краткосрочным, так как спрос и предложение на рынке недвижимости были лучше сбалансированы до коронакризиса, а цены на недвижимость оставались на уровне роста заработной платы.