Новые ограничения? Эстония уговаривает Финляндию не закрывать границу

Финское правительство в некоторых случаях делало исключение из жестких правил.

Вице-канцлером МИД Эстонии по вопросам Европы Мярт Вольмер подтвердил, что правительства Эстонии и Финляндии обсуждали эту тему.

«Эстония объяснила причины таких цифр и проинформировала об эстонских региональных очагах заражения, которые взяты под контроль», - уточнил Вольмер.

Он добавил, что, безусловно, Финляндия будет сама принимать решение. «Эстония надеется, что северный сосед посмотрит дальше цифр и учтет предоставленную нами информацию», - отметил Вольмер.

Министр социальных дел Танель Кийк в свою очередь побеседовал с финским коллегой. «Отправил финскому коллеге информацию о заражении в Ида-Вирумаа, какой характер очага, и я подтвердил, что широкого распространения вируса в обществе нет», - сказал Кийк.

«Что касается ограничений, Финляндия регулярно их обновляет и пересматривает пакет ограничений, а затем правительство принимает решение по всему пакету. Конечно, для нас важно, чтобы уровень инфицирования в Эстонии начал снижаться и ограничился отдельными очагами, а не массовым распространением», - отметил министр социальных дел.

Насколько вероятно, что Финляндия добавил Эстонию в красный список? По оценке министра социальных дел, это трудно спрогнозировать. «Конечно, цель Финляндии не в том, чтобы ограничивать передвижение с Эстонией. В то же время они подтвердили, что нацелены на восемь инфицированных на 100 000 жителей», - добавил министр. В Эстонии за последние 14 дней заболеваемость на 100 000 человек составляет 10,3

Рейнсалу призвал финских коллег встретиться с ним

В последние дни министр иностранных дел Урмас Рейнсалу часто беседовал с министром иностранных дел Финляндии, которого он также пригласил в Таллинн для непосредственного обсуждения вопроса об ограничениях.

«Эстония заинтересована в сохранении максимальной свободы передвижения между Финляндией и Эстонией. При необходимости мы также согласны ввести меры доверия, чтобы не было ограничений», - сказал Рейнсалу. Меры доверия означают пограничный контроль, общие возможности тестирования, изоляцию очагов заражения и возможность предоставить средства индивидуальной защиты и соблюдение правила 2 + 2.

Каждые две недели Финляндия пересматривает правила и делит страны на две группы: страны без ограничений и страны с ограничениями. «Вторая группа, по сути, означает, что такой визит не приветствуется, и, кроме того, люди должны пробыть в карантине две недели», - пояснил Рейнсалу, по словам которого, такая ситуация осложнит туризм между Эстонией и Финляндией и затронет большое количество эстонцев, работающих или живущих в Финляндии.

Министр иностранных дел также привел в пример Литву, которая вместе с Эстонией еще находится в группе без ограничений, хотя в Литве более высокий показатель заражения (14,7).

Решения, на каких условиях Эстония останется в этой группе, еще не принято. «В наших интересах сотрудничать и поддерживать максимальную мобильность людей - это важно для нас», - сказал он.