Криминальный Таллинн и привидения: жителей и гостей столицы приглашают на экскурсии

Уже шестой год подряд в Ночь культуры историк Яак Юске проводит в Старом городе легендарные прогулки с рассказами о привидениях. Желающие принять участие в экскурсии приглашаются в 20.00 к Яановой церкви.

Музей-крепость «Кик-ин-де-Кек» организует городские походы на тему «Криминальный Таллинн». Русскоязычная группа начинает поход в 15 часов, эстоноязычная – в 16 часов (Команданди-теэ, 2). Экскурсии бесплатные. Дополнительная информация и регистрация здесь.

Руководитель программы Ночи культуры Марье Юргенсон обращает внимание на экскурсии музея Каламая.

«Здание музея Каламая закрыто на ремонт, однако в эту субботу будет открыт сад музея, и отсюда стартуют многочисленные походы для всей семьи», - сказала Юргенсон.

Ознакомиться с программой можно здесь.

Наряду с экскурсиями дети в возрасте от 10 лет приглашаются на музыкальные мастер-классы. Музыкант и композитор Арго Вальс проведет в Таллиннской центральной библиотеке мастер-класс на тему «Звуковая петля в музыке», а барабанщик и преподаватель Сильвер Ульвик приглашает всех желающих на зеленую зону Харью, где пройдет мастер-класс. Требуется предварительная регистрация.

Ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте www.tallinn.ee, а также на странице Ночи культуры в социальной сети Facebook.

Фестиваль «Ночь культуры» организует Таллиннский департамент культуры. Партнеры фестиваля: «Таллиннские башни», Таллиннская центральная библиотека, Таллиннский бал цветов, Таллиннский городской музей, музей-крепость «Кик-ин-де- Кек», музей Каламая.

В субботу, 29.08 филиалы Таллиннского городского музея открыты для бесплатного посещения уже с 14.00. Гостей ждут интересные игры, экскурсии и мастер-классы. Можно будет ознакомиться как с постоянной экспозицией музеев, так и временными выставками.

В этот раз особое внимание будет уделено теме ВРЕМЕНИ, ее отражению в выставках и программах музея.

Участвовать в мероприятиях можно до 22.30, Детский музей Мииямилла будет открыт до 21.00.

Дом-музей Петра I будет закрыт, но гостей приглашают на экскурсию по парку Кадриорг.

18.00 Экскурсия «История парка Кадриорг»

Увлекательное путешествие начнется у Дома-музея Петра I. Регистрация в группы будет проходить на месте. Продолжительность экскурсии 60-90 минут.

Участие бесплатное.

18.00–18.15, 19.00–19.15, 20.00–20.15: в Детском музее Мииямилла веселая гимнастика в стиле 1930-х.

Музейная игра «Старые дома, новые времена»

Каждый филиал Таллиннского городского музея подготовил для вас старую фотографию с изображением своего здания. С фотографиями можно будет ознакомиться на сайте или на нашей странице в Фейсбук, а также на месте в музее. Сравните изображение и современное здание. Узнайте, что изменилось со временем. Сфотографируйте дом, запишите, сколько отличий вы нашли, и опубликуйте в Facebook или в Instagram с хештегами #muuseumiöö2020 #vanadmajaduuedajad #filiaalinimi не позднее 30.08. Между участниками игры будут разыграны билеты в музей!