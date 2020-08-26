В Эстонии назвали шесть основных стран, из которых привозят коронавирус

«Коронавирус привозят в основном из европейских стран с высоким уровнем заболеваемости: из Люксембурга, Германии, Словакии, Словении, а также, конечно же, из Литвы и Нидерландов. Нельзя сказать, какая из этих стран более или менее опасна для Эстонии, поскольку зараженные приезжают со всей Европы», - рассказала исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма 26 августа.