Ср, 26.08.2020
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  • В Эстонии назвали шесть основных стран, из которых привозят коронавирус

В Эстонии назвали шесть основных стран, из которых привозят коронавирус

Таллиннский аэропорт.

ФОТО: Sander Ilvest

Стали известны шесть основных стран, возвращаясь из которых жители Эстонии регулярно привозят с собой коронавирус, пишет RusERR.

«Коронавирус привозят в основном из европейских стран с высоким уровнем заболеваемости: из Люксембурга, Германии, Словакии, Словении, а также, конечно же, из Литвы и Нидерландов. Нельзя сказать, какая из этих стран более или менее опасна для Эстонии, поскольку зараженные приезжают со всей Европы», - рассказала исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма 26 августа.

В европейских странах, как отметила Мари-Анне Хярма, сохраняется тенденция роста заболеваемости Covid-19, а в некоторых государствах отмечено повышение уровня смертности. 

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